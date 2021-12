Was das Verbot für Feuerwehr und Handel in St. Georgen bedeutet

1 Buntes Feuerwerk am Nachthimmel wird es auch an diesem Jahreswechsel nicht geben. Foto: Pixabay

Auch an diesem Silvesterabend greift ein Feuerwerksverbot. Was das Verbot für den Handel, aber auch für die Feuerwehr bedeutet, wollte unsere Redaktion wissen.















St. Georgen - Außerhalb der Pandemiezeiten bietet Edeka Haas reichlich Feuerwerk und Böller für den Silvesterabend. Glücklicherweise kam das diesjährige Verbot rechtzeitig, so dass der Lieferant die Ware noch nicht zum Edeka-Geschäft in St. Georgen weitergeleitet hat. Es handle sich ohnehin um die Ware, die schon vor einem Jahr ins Edeka-Geschäft geliefert wurde, dann aber nach dem Böllerverbot zu Silvester 2020 vom Lieferanten wieder zurückgenommen wurde, berichtet Tobias Haas von der Geschäftsführung des Edekas in St. Georgen. Nun hofft er, dass sich die Pandemie beruhigt und die bereits 2020 bestellte Ware zumindest für das Silvester 2022 ins Sortiment kommen darf.