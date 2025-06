Feuerwerk in Sulz: Greller Schock in der Nacht

Greller Schock in der Nacht

Feuerwerk in Sulz

Es wird nicht nur an Silvester „geschossen". Am Wochenende gab es bei Bergfelden nämlich ohrenbetäubenden Lärm. Ohrenbetäubende Kanonenschläge und ein Riesenfeuerball am Himmel werfen bei Sulzer Bürger Fragen auf. Handelt es sich um illegale Pyrotechnik aus Osteuropa?







Eigentlich sollen Feuerwerke besonderen Ereignissen noch das besondere Etwas geben, sei es beim Übergang in ein neues Jahr, bei besonderen Jubiläen oder beispielsweise einer Hochzeit. Doch die Kehrseite solcher Ereignisse ist bei einer Feierlichkeit in Bochingen sichtbar geworden, als eine abgebrannte Feuerwerksbatterie zu einem Autobrand führte, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro entstand.