Das musikbegleitete Feuerwerk war am Montagabend der letzte Höhepunkt des Irma-West-Kinderfests. Der Festplatz war an diesem Abend erneut prall gefüllt. Die Festbilanz fällt dieses Jahr besonders gut aus.

Vier wunderbare Irma-West-Kinderfesttage sind am Montagabend grandios zu Ende gegangen. Bei lauen Temperaturen war der Festplatz prall gefüllt, an den Tischen der Vereinskioske gab es zeitweise im Freien keine freien Plätze mehr, die ehrenamtlichen Bedienungen dort gaben noch einmal alles, um die Gäste zu bedienen. Die Stimmung war bestens, und vor den Fahrgeschäften des Rummelplatzes bildeten sich Schlangen. Als letzter Höhepunkt dieses Fest stieg kurz vor 23 Uhr das traditionelle Feuerwerk in den Himmel, diesmal beeindruckend kombiniert mit Musik. „Aaaahhhs“ und „Ooooohs“ begleiteten das Spektakel, am Ende gab es begeisterten Applaus der Zuschauer. Aber auch danach leerte sich der Festplatz kaum. Fazit: Dieses Jahr war es ein besonders schönes Fest, das Wetter spielte mit, viele Besucher erlebten hier schöne Stunden.