Feuerwerk in Basel: Wie Basel den 1. August feiert

Die Bundesfeier am 1. August begeht Basel bereits am Vorabend mit einem Höhenfeuerwerk und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Foto: Michael Werndorff Am 1. August ist Schweizer Nationalfeiertag. Basel feiert bereits am Vorabend mit einem Höhenfeuerwerk und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm.







Konzerte, Kulinarik, Feuerwerk und das traditionelle Schlagruderrennen erwarten die Besucher am 31. Juli in der Stadt am Rheinknie. Die wird sich ab 17 Uhr in eine große Festmeile verwandeln, wie die Organisatoren bei der Programmvorstellung am Montag ankündigten. „Wir wollen die Tradition pflegen, aber immer auch Neues miteinfließen lassen“, erklärte Marcel Maier, Vizepräsident des Vereins „Bundesfeier am Rhein“. Und zur Tradition gehöre auch das Höhenfeuer über dem Rhein ab 23 Uhr, das in der Vergangenheit mit Blick auf die Feinstaubbelastung um 30 Prozent gekürzt wurde. Vom Verzicht auf Pyrotechnik wie bei der offiziellen Bundesfeier auf dem Bruderholz im Jahr 2022 hat man wieder Abstand genommen. Daher wird auch am 1. August auf der Wiese am Wasserturm gegen 22.30 Uhr eine Show samt Feuerwerk-Finale geboten. Zuvor wird die schweizweit bekannte Sängerin Nicole Bernegger für musikalische Unterhaltung sorgen.