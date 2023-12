Feuerwerk an Silvester: Diese Sperrzonen für Böller gibt es in St. Georgen und Königsfeld

1 Die St. Georgener Lorenzkirche im Lichterglanz der Silvesternacht – solche Szenen werden wohl auch in diesem Jahr wieder zu beobachten sein. (Archivfoto) Foto: Dieter Vaas

Farbenfroh und laut wird es zum Jahreswechsel, wenn viele Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen. Doch es gibt auch Sperrzonen für Böller und Co. Das gilt in St. Georgen und Königsfeld.









Von 31. Dezember bis 1. Januar ist das, was normalerweise Profis überlassen bleibt, wieder für die breite Masse erlaubt: Böller, Raketen und Co. werden in der Silvesternacht wieder den Himmel erhellen. Auch in St. Georgen und Königsfeld nutzen Jahr für Jahr viele Einwohner die Möglichkeit, das zu Ende gehende Jahr auf diese Weise zu verabschieden und mit einem Knall ins neue Jahr zu starten.