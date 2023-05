Gute Nachricht nach dem schlimmen Unfall in Horb-Altheim: Der verletzte Feuerwehrmann ist wieder zu Hause. Bei einer Übung war der Retter am Samstag in eine Grube gestürzt.

Das ist wirklich eine gute Nachricht: Der Feuerwehrmann, der bei einer Hauptübung am Samstag in Horb-Altheim in einer verrauchten Werkstatt in eine zwei Meter tiefe Grube gestürzt ist, ist wieder daheim.

Rathaussprecherin Inge Weber: „Er ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zu Hause. Oberbürgermeister Peter Rosenberger, Bürgermeister Ralph Zimmermann und sicherlich die gesamte Feuerwehrfamilie wünschen dem Feuerwehrkameraden nun eine möglichst rasche Genesung.“

Nach dem Unfall wurde der Feuerwehrmann erst minutenlang im Rettungswagen behandelt, ehe er per Hubschrauber nach Tübingen gebracht wurde. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Sogar Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf hatte Anteil am Schicksal des Kameraden genommen.