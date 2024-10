So lösen Einsatzkräfte ihre Aufgaben

Die Jugendfeuerwehr Tannheim bei der Übung an der Halle an der Wolterdinger Straße.

Wenn in Tannheim nicht nur der Piepser der Feuerwehrleute anschlägt, sondern auch die Sirene vom Rathausturm für alle hörbar den entsprechenden Signalton anschlägt, dann liegt Feuer in der Luft.









In einer landwirtschaftlich genutzten Maschinenhalle in der Wolterdinger Straße geriet ein Traktor mit Anbaugerät aufgrund eines mit Staub und Stroh beschmutzten und heiß gelaufenen Lagers in Brand. Dies war die Übungsannahme der Herbsthauptprobe der Feuerwehr.