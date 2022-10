Abteilungen arbeiten Hand in Hand

3 Viele Interessierte, darunter auch Bürgermeister Thomas Miller und Ortsvorsteher Klaus May, beobachten das Geschehen. Foto: Stehle

Hand in Hand haben die Abteilungen der Rosenfelder Gesamtwehr am Samstag bei ihrer großen Schauübung bei der Firma Wochner in Heiligenzimmern zusammengearbeitet.















Rosenfeld-Heiligenzimmern - Mit der groß angelegten Schauübung stellten die Rosenfelder Feuerwehrabteilungen ihr Können und ihre Schlagkraft unter Beweis. "Brand bei der holzverarbeitenden Firma Wochner in Heiligenzimmern", lautete die Alarmmeldung, die an die Abteilungen ging.

Dies war durchaus eine realistische Übung, war doch gerade in dieser Firma vor mehr als 20 Jahren ein Großfeuer ausgebrochen. Große Gebäudeteile waren damals ein Raub der Flammen geworden. Nach dem Alarm waren innerhalb kurzer Zeit alle Rosenfelder Feuerwehrabteilungen vor Ort.

Mehr als 200 Zuschauer

Manuel Schäfer, Abteilungskommandant der Heiligenzimmerner Wehr, moderierte souverän die Übung und erklärte den über 200 Zuschauern die Aktionen, die sich vor ihren Augen abspielten. Auch Bürgermeister Thomas Miller und der Heiligenzimmerner Ortsvorsteher Klaus May, die unter den Zuschauern weilten, zeigten sich erfreut über das große Interesse der Bevölkerung.

Die Zuschauer konnte sich davon überzeugen, wie die 60 Feuerwehrleute mit Ruhe und Übersicht Hand in Hand vorgehen. Während die Heiligenzimmerner Wehr mit einem Angriffstrupp in das Gebäude eindrang, um Personen zu retten, hatte die Rosenfelder Abteilung mit der Drehleiter die Aufgabe, Verletzte vom Späne-Turm zu bergen, was ihr auch gelang. Die Brittheimer Feuerwehrleute unterstützen sie dabei.

Alles funktioniert nach Plan

Gleichzeitig legten die Abteilungen aus Bickelsberg und Täbingen die Wasserleitungen von der Stunzach zum Brandherd. "Dies geschieht alles nach einem festgelegten Plan", erläuterte der Einsatzleiter und Rosenfelder Stadtkommandant Günther Kopf.

Auch das DRK Rosenfeld war mit zehn Personen im Einsatz und half bei der Verletztenversorgung. Zuvor hatten schon Atemschutzträger Verletzte aus dem Gebäude geborgen. Die Übungsannahme sah zudem vor, dass ein Feuerwehrmann verletzt wird. Dieser wurde ebenfalls von Atemschutzträgern gerettet. Dieser schweißtreibende Rettungsvorgang kann nur eine gewisse Zeit gemacht werden, dann wird der Trupp ausgewechselt. Auch den Brandherd im Innenbereich entdeckte die Truppe und bekämpfte diesen mit dem Befehl "Wasser marsch" auch von der Drehleiter aus.

Mit Verlauf zufrieden

Schließlich verlief die Übung mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung erfolgreich und sowohl Einsatzleiter Kopf als auch Bürgermeister Miller zeigten sich zufrieden.