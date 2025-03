Feuerwehrübung mit Landwirten in Hornberg

1 Bürgermeister Marc Winzer (vierter von rechts) und Kommandant Uwe Bähr (dritter von rechts) im Gespräch über den Ablauf der Übung auf dem Rohrenbauernhof in Hornberg Reichenbach Foto: Kern/Kern

Das Zusammenspiel von Feuerwehr und Landwirten steigert bei Waldbränden Schnelligkeit und Effizienz. Die Hornberger Wehr probte am Samstag die strategische Partnerschaft hinsichtlich Einsatztaktik und Kommunikation.









Übungsannahme war ein Waldbrand unterhalb des Fohrenbühls, Einsatzort der Rohrenbauernhof der Familie Aberle. Am Fohrenbühl und am Sägewerk Heinzmann in Reichenbach waren die Sammelstellen für die Pumpfässer eingerichtet.