2 Ein älteres Haus in der engen Trillfinger Pommergasse war das Übungsobjekt bei der ersten größeren Übung des Löschzuges Nord nach der Corona-Pause. Foto: Kost

"Dafür, dass wir in dieser Form schon so lange nicht mehr geübt haben, ist es recht gut gelaufen", war Einsatzleiter Jörg Seidel am Ende recht zufrieden. Der Löschzug Nord mit den Abteilungen Trillfingen, Hart und Bad Imnau absolvierte in Trillfingen seiner erste große Verbund-Übung nach längerer Corona-Pause.















Haigerloch-Trillfingen - Laut Übungsszenario war durch einen technischen Defekt in der Elektroinstallation im Erdgeschoss des Hauses ein Brand ausgebrochen. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung war den sich im Obergeschoss befindlichen Personen der Fluchtweg über die Treppe versperrt, jene die sich im Erdgeschoss befanden, konnten sich dagegen selbstständig ins Freie retten.

Die Aufgaben waren klar verteilt, während sich die Abteilungen Trillfingen und Bad Imnau um den Aufbau der Wasserversorgung kümmerten – Wasser wurde unter anderem vom Reservoir entnommen, das sich unter dem Brunnen in der Dorfmitte befindet –­ waren die Abteilungen Hart (auch Trillfingen) und die Abteilung Stadt mit der Brandbekämpfung und der Menschenrettung befasst.

Fünf Menschen aus brennendem Haus über die Drehleiter gerettet

Binnen kürzester Zeit waren fünf Menschen mit Hilfe der Drehleiter aus ihrer misslichen Lage befreit und zur medizinischen Erstversorgung an die sechs Einsatzkräfte des DRK Haigerloch übergeben. Fiktiv waren auch zwei Polizeibeamte im Einsatz.

Rasch war die Lage unter Kontrolle und Werner Kornwachs und Karl-Anton Lang von der Führungsgruppe waren mit dem Ablauf des Einsatzes zufrieden. Ein nicht zu vernachlässigender Nebenaspekt-Aspekt der Übung war es, die Feuerwehr-Fahrzeuge in der engen Pommergasse so zu positionieren, damit ein effektiver Einsatz möglich war. Zum Teil auf der Straße parkende Autos machen die Anfahrt für die Feuerwehr nicht leichter, aber in der Realität muss man mit einer solchen Situation auch rechnen. Die Übung am Samstagnachmittag wurde von zahlreichen Zuschauern verfolgt.