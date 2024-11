Feuerwehrübung in Schiltach: Menschenrettung bei Baufirma

7 Die Einsatzkräfte retteten die „verletzten“ Personen vom Dach und aus dem Gebäude. Foto: Herzog

Die Feuerwehr Schiltach probte auf dem Anwesen der Baufirma BTS in Vorderlehengericht zusammen mit dem DRK-Ortsverein Schiltach/Schenkenzell den Ernstfall.









Bei sonnigem Herbstwetter waren am Samstagnachmittag zahlreiche Schaulustige, darunter Bürgermeister Thomas Haas, Ortsvorsteher Thomas Kipp und auch einige Kinder an das Übungsobjekt in der Straße Kanal in Vorderlehengericht gekommen. Sie alle wurden Zeuge, wie die Feuerwehr und das DRK ohne Hektik und Stress bewiesen, im Notfall zuverlässige Helfer für die Bevölkerung zu sein.