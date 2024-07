Feuerwehrübung in Neuhausen: Kinder wollen plötzlich Feuerwehrmann werden

Feuerwehrübung in Neuhausen

1 Die Rettung eines Verletzten verlief problemlos, nachdem dieser in den stark verrauchten Räumen gefunden wurde. Foto: Karlheinz Hoffmann

Eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Neuhausen in einer Kindertagesstätte verlief nahezu reibungslos. Die Abteilungen Königsfeld und Weiler kamen unterstützend dazu. Die Kinder zeigten sich begeistert vom Einsatz der Feuerwehr.









Unter den Augen zahlreicher Gäste gab es in der Kindertagesstätte eine realistische Übung. Abteilungsleiter Felix Falb hatte als Szenario angenommen, dass in der Küche ein Brand entstanden war. Bei der Entdeckung waren die Kinder gleich in den angrenzenden Garten gebracht worden. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Eine Person wurde vermisst.