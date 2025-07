Feuerwehrübung in Furtwangen: Mannschaft zeigt effiziente Zusammenarbeit

Feuerwehrübung in Furtwangen

1 Insgesamt drei Personen musste die Feuerwehr bei der Übung im Altenheim St. Cyriak in in Sicherheit gebracht werden. Hausmeister Helmut Streifer wurde dabei in seinem Rollstuhl mithilfe der Drehleiter gerettet. Foto: Stefan Heimpel Die Übung im Furtwanger Altenheim St. Cyriak stellt die Einsatzkräfte vor Herausforderungen bei der Brandbekämpfung und der Menschenrettung.







Ein Brand in einer Einrichtung wie dem Furtwanger Altenheim St. Cyriak stellt für die Feuerwehr an besondere Herausforderung dar, wie sich am Montagabend einer Übung der Furtwanger Feuerwehr erneut bestätigte. Zentrales Thema bei dieser Übung war zum einen die Wasserversorgung auch aus der Breg und zum anderen die Menschenrettung aus dem vierten Obergeschoss.