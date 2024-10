1 Die Maschinenhalle der Hofmetzgerei Schmid in Bittelbronn war Schauplatz der Hauptübung der Feuerwehrabteilung Dießener Tal. Foto: Wagner

Die Hofmetzgerei Schmid in Bittelbronn war Schauplatz einer realitätsnahen Feuerwehrübung. An diesem Ort hatte es schon einmal gebrannt. Übungsszenario war ein Brand in einer Maschinenhalle, wo es noch eine besondere Herausforderung gab.









Circa vier Jahre ist es her, als die Bittelbronner Hofmetzgerei Schmid in Flammen stand. Am vergangenen Samstag rückte die Feuerwehrabteilung Dießener Tal erneut mit 25 Personen zu dem Hof aus und zeigte in einem realitätsnahen Übungsszenario ihr Können.