Feuerwehrtreffen im Zollernalbkreis: Katastrophenschutz wird große Herausforderung

Landesfeuerwehrverband und Kommunalverwaltung haben sich zum Austausch in Balingen getroffen. Verbandspräsident Wegel legte in der Runde den Finger in die Wunde.

Kurz vor der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg im Zollernalbkreis hat Verbandspräsident Michael Wegel die Chance genutzt und zu einem Pressegespräch mit Landrat, Bürgermeistern und der Feuerwehrfamilie eingeladen. Im Sitzungssaal des Landratsamts lobte er die tolle Zusammenarbeit mit den Kommunen, hatte aber auch kritische Anmerkungen im Gepäck.

So äußerte er, dass die Feuerwehr in Sachen Landeskatastrophenschutzgesetz sowie Feuerwehrgesetz noch einige offen Fragen hat und Nachbesserungsbedarf sieht. „Wir vermissen den Ausbau der Ausstattung und der Einsatzmittel, ein einheitliches Warnsystem und Konzepte zu Einbindung der Bevölkerung.“

Katastrophenschutz ganz oben auf der Agenda

Der Katastrophenschutz steht bei den anzugehenden Herausforderungen nach Ansicht des Landesverbands ganz oben auf der Agenda. Und wie sieht es im Zollernalbkreis aus? Wo drückt dort der Schuh am meisten?

„Wie wohl in vielen Kommunen kämpfen auch wir mit der schwierigen und angespannten Finanzlage der Kommunen. Vor allem im Bereich Beschaffung müssen wir künftig klar priorisieren. Wir erkennen, dass nicht mehr alle Förderanträge erfüllt werden, da die Geldtöpfe nicht mehr so gefüllt sind“, antwortete Kreisbrandmeister Sven Röger auf Nachfrage.

Jetter warnt vor Zusammenlegungen

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Zollernalb, Stefan Jetter, warnte dazu vor Zusammenlegungen und Schließungen von Feuerwehrstandorten. Landrat Günther-Martin Pauli teilte diese Ansicht – mit Abstrichen.

„Die Zusammenlegung von Feuerwehren darf kein Tabuthema sein. Sinnvolle Vorschläge müssen wir künftig durchaus diskutieren“, sagte der Landrat, ergänzte aber: „Natürlich dürfen und werden wir dabei nicht mit der Brechstange vorgehen.“

Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel brachte die Idee ein, dass man beim Management der vielen Abteilungen auch Überlegungen anstellen sollte, wie Feuerwehr, Ortsverwaltung und Vereine möglicherweise unter gemeinsamen Dächern agieren könnten.

In der Presserunde wurde direkt klar, dass es zahlreiche Herausforderungen in Sachen Feuerwehrwesen gibt, aber Blaulichtfamilie und Kommunalverwaltungen bestrebt sind, hier gemeinsam für alle Parteien zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten.

Landrat Pauli ist stolz, dass der Kreis Gastgeber ist

Absurditäten wie das androhende Stilllegen von zivilen Einsatzfahrzeugen mit aufsteckbarem Blaulicht, helfe dabei niemandem weiter, meinte Wegel. „Das gibt es bei uns auch nicht und wird es auch nicht geben“, stellte Landrat Pauli direkt klar.

Er sei in erster Linie stolz darauf, dass der Zollernalbkreis das Treffen ausrichtet und betone die hohe Professionalität der Wehren „bei uns im Kreis“, so Pauli. Diese stellte die Feuerwehr jüngst beim dramatischen Brand in Bisingen-Wessingen unter Beweis, wie der Landrat betonte.

In den kommenden beiden Tagen erwarten die Veranstalter viele Themen, gesellige Runden und einen produktiven Austausch, so dass die Liste der Kritikpunkte bei künftigen Treffen etwas kürzer wird.