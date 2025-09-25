Feuerwehrtreffen im Zollernalbkreis: Katastrophenschutz wird große Herausforderung

Landesfeuerwehrverband und Kommunalverwaltung haben sich zum Austausch in Balingen getroffen. Verbandspräsident Wegel legte in der Runde den Finger in die Wunde.
Kurz vor der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg im Zollernalbkreis hat Verbandspräsident Michael Wegel die Chance genutzt und zu einem Pressegespräch mit Landrat, Bürgermeistern und der Feuerwehrfamilie eingeladen. Im Sitzungssaal des Landratsamts lobte er die tolle Zusammenarbeit mit den Kommunen, hatte aber auch kritische Anmerkungen im Gepäck.