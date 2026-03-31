Feuerwehrtag in Bittelbronn: Zuschauer erleben geballte Action

Es war kalt und es schneite zeitweilig: Dennoch fand viel Publikum den Weg zum Feuerwehrtag in Bittelbronn. Dieser hatte einiges zu bieten.
Der Info-Nachmittag wurde von der örtlichen Feuerwehrabteilung im und rund um das Feuerwehrgerätehaus im Bittelbronner Weg veranstaltet. Höhepunkt war eine große Schauübung mit dem simulierten Unfall eines Autos. An diesem nahm die Abteilung Bittelbronn mit ihrem Mannschaftslöschfahrzeug (MLF) mit sechs Einsatzkräften sowie der mit drei Feuerwehrleuten besetzte Vorausrüstwagen (VRW) der Abteilung Stadt teil. Der VRW ist vor allem bei Verkehrsunfällen im Einsatz und entsprechend ausgerüstet. Zusätzlich wurde – fiktiv – auch der Notarzt alarmiert.