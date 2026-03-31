Feuerwehrtag in Bittelbronn: Zuschauer erleben geballte Action

Der Info-Nachmittag wurde von der örtlichen Feuerwehrabteilung im und rund um das Feuerwehrgerätehaus im Bittelbronner Weg veranstaltet. Höhepunkt war eine große Schauübung mit dem simulierten Unfall eines Autos. An diesem nahm die Abteilung Bittelbronn mit ihrem Mannschaftslöschfahrzeug (MLF) mit sechs Einsatzkräften sowie der mit drei Feuerwehrleuten besetzte Vorausrüstwagen (VRW) der Abteilung Stadt teil. Der VRW ist vor allem bei Verkehrsunfällen im Einsatz und entsprechend ausgerüstet. Zusätzlich wurde – fiktiv – auch der Notarzt alarmiert.​

Mann aus VW-Bus befreit​ Das für die Übung ausgedachte Szenario hatte es in sich: Mitten im Ort verunglückte ein VW-Bus. Dessen Fahrer wurde zu allem Übel auf dem Fahrersitz eingeklemmt und kam nicht mehr selbstständig aus dem Fahrzeug heraus. Mit Geräten wie Haligen-Tool und Spreizer versuchte die Mannschaft des VRW das Unfallopfer zu befreien, was sich aber zuerst als schwierig gestaltete. Schließlich zertrümmerte man die Fensterscheibe auf der Fahrerseite, um den Mann herauszuholen. Dabei mussten die Wehrmänner sensibel und behutsam vorgehen, um ihn nicht zusätzliche Verletzungen zuzufügen. Man setzte den Fahrer auch über das Vorgehen der Feuerwehr in Kenntnis, damit er nicht noch mehr beunruhigt wurde. Schließlich gelang es, den Eingeklemmten aus seiner Lage zu befreien und mit dem Spineboard abzutransportieren.

Auch die Einsatzkleidung und spezielle Anzüge für die Feuerwehr durften besichtigt werden. Foto: Max Bäurle

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Die natürlich als erste Hilfsmannschaft am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr Bittelbronn war derweil mit der Verkehrsabsicherung, und dem Sichern des PKW beziehungsweise dem Brandschutz betraut. Abteilungskommandant Markus Stehle moderierte die Übung und freute sich über deren zügigen Verlauf – gerade einmal eine Viertelstunde nahm die Rettungsaktion in Anspruch.​

Es knallt und qualmt​

Weiter wurden bei diesem Aktionstag in einem speziellen Behälter Dosen mit Gummipflegespray, Haarspray oder Deospray, zum Explodieren gebracht, um zu demonstrieren, wie gefährlich das sein kann. Zudem initiierten die Gastgeber eine Fettexplosion, die eine zirka vier Meter hohe Flamme verursachte. Markus Stehle wies die Zuschauer darauf hin, dass man in Brand geratenes Fett in der heimischen Küche auf keinem Fall mit Wasser löschen dürfe. Besser sei es, die Pfanne nach draußen tragen oder die Flammen mit einer Löschdecke zu ersticken. Feuerwehrfahrzeuge – darunter zwei Mannschaftstransportwagen – standen ebenfalls zur Besichtigung bereit und auch die Ausstattung und Kleidung der Feuerwehrleute konnte man sich aus der Nähe ansehen. Auch der korrekte Umgang mit Feuerlöschern wurde vorgeführt und man durfte Atemschutzgeräteträger beim Vorgehen in einem Brandraum inklusive des Erkennens der Temperaturen, des Versuchs der Orientierung und des Auffindens eingeschlossener Personen beobachten. Nach so viel geballter Action und Information konnte man sich im Gerätehaus mit einer Tasse Kaffee aufwärmen und vom Kuchenangebot Gebrauch machen. Heiße Rote oder kühle Getränke waren ebenfalls im Angebot.