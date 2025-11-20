Feuerwehrnostalgie in Rottenburg: Rettung für einen 80 Jahre alten Veteranen

Bis zum Jahr 2006 war das legendäre TLF15 namens Emma, Baujahr 1952, bei der Rottenburger Feuerwehr im Einsatz. Jetzt will ein Verein dem Tanklöschfahrzeug zu neuem Glanz verhelfen.

Auf Emma ist einfach Verlass. Jahrelang stand das betagte Vehikel, Baujahr 1952, eingemottet in einer Halle in Wurmlingen. Dann machte Markus Neu Platz in seiner großen Garage, baute eine neue Batterie in den Oldie, schraubte eine rote Nummer an das Gefährt und war gespannt. „Die ist sofort angesprungen“, berichtet der Fliesenleger-Meister und streicht liebevoll über den matt gewordenen Lack des ehemaligen Tanklöschfahrzeugs der Rottenburger Feuerwehr.

Bis vor knapp 20 Jahren gehörte der Oldtimer mit der offiziellen Bezeichnung TLF15 zum offiziellen Fuhrpark der Rottenburger Feuerwehr. Nach der Anschaffung war Emma 20 Jahre bei der Abteilung Stadtmitte im Einsatz. 1974 kam sie zur Abteilung Kiebingen, wo sie 2006 ausgemustert wurde. Nach 52 Dienstjahren.

Nach Dienstende stand der Feuerwehrveteran zunächst bei „einem Sammler in Seebronn“, wie Markus Neu berichtet. Schließlich landete Emma, wie sie schon zu ihrer Dienstzeit von den Rottenburger Feuerwehrleuten liebevoll genannt wurde, in einem Feuerwehrmuseum in Riedlingen, wo der ehemalige Stolz der Rottenburger Floriansjünger bei Wind und Regen und auch Schnee im Freien stand. Was weder dem einst glänzenden Lack, noch dem komplett aus Holz bestehenden Auf- und Innenausbau gut bekam. „Vor zehn Jahren etwa“, sagt Neu, habe er das ziemlich heruntergekommene Fahrzeug wieder nach Rottenburg zurückgeholt.

Die Heckpumpe des 80 Jahre alten Feuerwehroldtimers Emma ist noch im Original vorhanden. Foto: Uschi Hahn

Eine Rarität in Deutschland

Jetzt steht die alte Emma also auf Neus Firmengelände in der Graf-Wolfegg-Straße. Eine echte Rarität. Tanklöschfahrzeuge dieser Bauart, das Fahrgestell von Mercedes Benz, der Aufbau von der Firma Metz in Karlsruhe, das Dach haubenförmig wie bei einem alten Omnibus, gebe es „vielleicht noch zehnmal in Deutschland“, schätzt Neu.

Neu, 52, schlacksig, raspelkurzes Haar, ist Zugführer der Rottenburger Feuerwehrabteilung Stadtmitte. Jetzt hat er ein weiteres Ehrenamt: Bei der Gründungsversammlung des Vereins „Feuerwehr Oldtimerfreunde Rottenburg am Neckar“ wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Markus Nufer. Nufer, 67, gepflegter Vollbart, weinrote Cordhose, beige Freizeitjacke, war Oberlöschmeister bei der Feuerwehr Stadtmitte und Wart der Stadt-Jugendfeuerwehr.

Beide haben Emma noch im Dienst erlebt. „Das war ein echter Kraftakt“, sagt Nufer und streicht übers riesige Lenkrad. „Das hat noch keine Servolenkung.“ Die Kabine bot sechs Einsatzkräften Platz. „Eine Staffelbesatzung“, wie Neu sagt.

Der Innenausbau des Feuerwehr-Oldtimers, Baujahr 1952, besteht komplett aus Holz. Ein Blick ins Führerhaus zeigt, wie marode die Verkleidung ist. Foto: Uschi Hahn

Spenden sind willkommen

Der Verein hat zunächst einmal nur ein Ziel: Das alte Löschfahrzeug zu restaurieren. Neu sagt es so: „Die Emma soll wieder in altem Glanz erstrahlen.“ Nufer bekräftigt: „Sie soll wieder ein Schmuckstück werden.“ Das werde viel Zeit, Arbeit und auch Geld kosten, schätzen die beiden. Deshalb die Vereinsgründung. „So können wir Spenden annehmen“, erklärt Neu.

Die Aufgaben reichen vom 6-Zylinder-Dieselmotor, der komplett überholt werden muss, über großflächige Lackarbeiten bis zur teilweisen Erneuerung des hölzernen Innenausbaus. Zunächst müsse einmal das Vinyl-Dach geöffnet werden, „um zu schauen, wie’s drunter aussieht“, sagt Handwerksmeister Neu. Was das alles kostet? „Keine Ahnung“, zuckt er mit den Schultern. Das sei „wie bei einer Altbausanierung: Man weiß es erst, wenn man genau dran hinschaut.“ Aber einen höheren fünfstelligen Betrag werde man in Emmas Rettung schon investieren müssen.

Das TLF15, genannt Emma, war einst das Glanzstück bei Festumzügen durch Rottenburg. Nach 52 Dienstjahren wurde der Oldtimer 2006 ausgemustert. Foto: Feuerwehr Rottenburg

Die Aussichten für Emma sind durchaus gut. Zumal ihr von offizieller Seite schon eine ziemlich robuste Natur bescheinigt wurde. Neu hat kürzlich einen Vertreter der KÜS-Prüfstelle, ein Pendant zum TÜV, zur Begutachtung kommen lassen. Der habe dem über 80 Jahre alten TLF15 ein gutes Zeugnis ausgestellt: „Die Grundsubstanz ist super.“

Mitschrauber willkommen

Helfer werden gebraucht

Das Interesse, bei der Rettungsaktion für Emma mitzumachen, ist groß. Zur Gründungsversammlung des Vereins am 12. November kamen 39 Leute. Weitere 15 hätten sich davor schon telefonisch gemeldet und ihre Mitarbeit signalisiert, sagt Neu. Unter denen, die sich beim Schrauben an dem Feuerwehr-Oldie beteiligen wollen, seien Lkw-Mechaniker, Maler, Lackierer und auch ein Schreiner, wie der Vereinsvorsitzende zufrieden berichtet. Für die Restaurierung von Emma werden viele helfende Hände gebraucht. Wer Interesse hat und sich das alte Löschfahrzeug anschauen will, hat dazu am Samstag, 22. November, um 14.30 Uhr Gelegenheit – in der Graf-Wolfegg-Straße 28 in Rottenburg, bei der Firma Fliesen Neu.