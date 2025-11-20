Feuerwehrnostalgie in Rottenburg: Rettung für einen 80 Jahre alten Veteranen

Bis zum Jahr 2006 war das legendäre TLF15 namens Emma, Baujahr 1952, bei der Rottenburger Feuerwehr im Einsatz. Jetzt will ein Verein dem Tanklöschfahrzeug zu neuem Glanz verhelfen.
Auf Emma ist einfach Verlass. Jahrelang stand das betagte Vehikel, Baujahr 1952, eingemottet in einer Halle in Wurmlingen. Dann machte Markus Neu Platz in seiner großen Garage, baute eine neue Batterie in den Oldie, schraubte eine rote Nummer an das Gefährt und war gespannt. „Die ist sofort angesprungen“, berichtet der Fliesenleger-Meister und streicht liebevoll über den matt gewordenen Lack des ehemaligen Tanklöschfahrzeugs der Rottenburger Feuerwehr.