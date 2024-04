1 Mit sieben Fahrzeugen war die Jugendfeuerwehr gemeinsam mit ihren Betreuern nach Ottenheim ausgerückt und meisterte ihre Übung. Foto: Lehmann

40 Jugendliche und sieben Fahrzeuge waren bei der Jahresübung der Jugendfeuerwehr Schwanau im Einsatz. Übungsannahme war ein Brand in der Werkstatt auf dem Benz-Hof in Ottenheim, dass sich auf die davor liegenden Heuballen ausgeweitet hatte









Link kopiert



Ein Großaufgebot der Schwanauer Jugendwehr hatte sich am Samstag zum Benz-Hof in Ottenheim begeben und dort seine Jahresübung absolviert. Neben dem angenommenen Brand in der Werkstatt, ist vor Ort festgestellt worden, dass zwei Mitarbeiter in der Werkstatt vermisst wurden – insgesamt galt es vier Verletzte zu bergen.