Feuerwehrmann Sam: Leuchtende Kinderaugen – quirliges Feuerwehrabenteuer in Albstadt

Im Rahmen der jungen Kulturwoche „#Kulturundso“ war Feuerwehrmann Sam in Albstadt zu Gast und sorgte für viel Spaß unter den jungen Besuchern.

Wenn Feuerwehrmann Sam und seine Freunde aus Pontypandy auftauchen, ist eines sicher: Spannung, Musik und jede Menge leuchtende Kinderaugen. Im Rahmen der jungen Kulturwoche „#Kulturundso“ verwandelte sich kürzlich die ausverkaufte Festhalle Ebingen laut Mitteilung in ein quirliges Feuerwehrabenteuer, „das kleine und große Zuschauer gleichermaßen begeisterte“.

Das Theater on Tour brachte mit einem Bühnenbild, lebendigen Kostümen und mitreißender Musik die TV-Welt auf die Bühne. Feuerwehrmann Sam, Elvis, Jenny, Hauptfeuerwehrmann Steele, Norman Price, Mandy und Professor Pickles nahmen das Publikum mit auf eine spannende Suche – voller Tanz, Gesang, Humor und waghalsiger Rettungsaktionen.

Kinder klatschen und tanzen mit

Schon beim ersten Erscheinen ihrer Helden hielt es viele Kinder nicht mehr auf den Sitzen: Begeistert klatschten, sangen und tanzten sie vor der Bühne mit. „So viel Begeisterung und Energie – das war einfach schön anzusehen“, wird Julian Köhnlein vom Kulturamt zitiert.

„Nach dem Musical gab es ein besonderes Highlight: Beim Meet & Greet konnten die jungen Fans Feuerwehrmann Sam und seine Freunde hautnah treffen, Fotos machen und Autogramme ergattern“, heißt es. Am Stand des Kulturamts wartete zudem ein kleines Souvenir – trendige #Kulturundso-Mützen, die viele Kinder mit nach Hause nahmen.

Ein Nachmittag voller Lachen, Musik und Teamgeist – und eine Veranstaltung, die gezeigt hat, dass Kultur für Kinder nicht nur lehrreich, sondern vor allem heldenhaft spannend sein kann.