Feuerwehrmann Sam: Leuchtende Kinderaugen – quirliges Feuerwehrabenteuer in Albstadt

Im Rahmen der jungen Kulturwoche „#Kulturundso“ war Feuerwehrmann Sam in Albstadt zu Gast und sorgte für viel Spaß unter den jungen Besuchern.
Wenn Feuerwehrmann Sam und seine Freunde aus Pontypandy auftauchen, ist eines sicher: Spannung, Musik und jede Menge leuchtende Kinderaugen. Im Rahmen der jungen Kulturwoche „#Kulturundso“ verwandelte sich kürzlich die ausverkaufte Festhalle Ebingen laut Mitteilung in ein quirliges Feuerwehrabenteuer, „das kleine und große Zuschauer gleichermaßen begeisterte“.