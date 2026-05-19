Feuerwehrmänner helfen Kollegen: So wird ein Haslacher Konzept international

Sie setzen sich für die psychische Gesundheit von Einsatzkräften ein. Nun reisen zwei Haslacher Feuerwehrmänner nach Kanada und in die USA, um ihr Konzept vorzustellen.
Ob in Japan, Taiwan, Mexiko, Norwegen, Kanada oder in Deutschland: Wenn Menschen in Not sind, tun Rettungskräfte alles in ihrer Macht Stehende, um ihnen zu helfen. Doch nicht jeder Einsatz endet mit dem Feierabend. Manchmal nehmen Feuerwehrleute, Polizisten sowie Rettungs- oder Pflegekräfte schlimme Erlebnisse mit nach Hause. Und manchmal hinterlässt ein traumatisches Geschehen im Einsatz tiefe Spuren in den Seelen derer, die helfen wollen.