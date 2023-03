1 Die Feuerwehr Kuhbach ehrte verdiente Mitglieder. Foto: Vögele

Erstmals nach den Coronabeschränkungen war es wieder möglich, dass der Feuerwehrlöschzug 5, der die beiden Abteilungen Kuhbach und Reichenbach umfasst, wieder gemeinsam seine Hauptversammlung absolvieren konnte.









Christoph Schmieder, Leiter der Abteilung Kuhbach, begrüßte die aktiven Feuerwehrleute der verschiedenen Abteilungen und Altersstufen in der Festhalle in Kuhbach. Die Berichte zeigten auf, dass es auch in schwierigen Zeiten mit Einschränkungen und Deckelungen möglich war, nicht nur den hohen technischen Standard, sondern auch den Zusammenhalt in allen Bereichen zu festigen.

Das sei der Verdienst aller, die sich in der Wehr in so hohem Maß engagierten. So konnten die Übungsdienste und Lehrgänge unter Einhaltungen der geforderten Vorschriften durchgeführt werden. Auch die Kameradschaft wurde gepflegt, um so untereinander den notwendigen Kontakt zu halten.

Für die Abteilung Reichenbach erstattete Marcel Wellmann den Rechenschaftsbericht, in dem ebenfalls keine Spur von Besorgnis, eher von Aufbruch zu erfahren war. Die Situation sei 2022 langsam zur Normalität zurückgekehrt. Wellmann dankte allen, die durch ihre verantwortungsvolle Übernahme der verschiedenen Aufgaben mitgeholfen haben, dass sich die Wehr in einem guten Zustand befindet.

Weniger Einsätze als 2021

Zugführer Torsten Fehrenbach erstattete einen detaillierten Bericht über die beiden vergangenen Jahre. Insgesamt wurden 23 Dienstabende durchgeführt. 2022 waren 40 Einsätze zu verzeichnen, 2021 54 Einsätze. Die Abteilung Reichenbach wurde 2022 37 mal alarmiert, im Vorjahr 52 mal, in Kuhbach waren es 2022 30 und im Vorjahr 42 Alarmierungen. Darunter befanden sich 15 Brandeinsätze. Im gesamten Jahr wurden sieben Brandsicherheitswachen abgeleistet. Das 175-jährige Bestehen der Feuerwehr Lahr brachte zahlreiche weitere Aufgaben für den Löschzug 5.

Die Rechner Rolf Hertenstein (Reichenbach) und Markus Kappus (Kuhbach) legten ihre Berichte mit wenig finanziellen Bewegungen vor, was keine Spielräume zuließ. Thomas Jung erstattete den Bericht der Jugendfeuerwehr, der ebenfalls von den Corona-Einschränkungen geprägt war. Es zeuge von dem guten Geist und Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr, dass die 26 Mitglieder, trotz der lange vermissten kameradschaftlichen Aktivitäten, treu zur Sache stehen. Einige Übungsdienste konnten absolviert werden.

Ortsvorsteher Klaus Girstl (Reichenbach) würdigte auch im Namen seines Kollegen Norbert Bühler (Kuhbach) die Dienste, die die Feuerwehrleute für die Sicherheit der Bevölkerung erbringen, aber auch die Bemühungen um die Jugendfeuerwehr. Mit diesem Potenzial könne die Feuerwehr guten Mutes in die Zukunft blicken. Hermann Kleinschmidt überbrachte die Grüße und Wünsche des Fördervereins. Ralf Wieseke bestellte die Grüße des Kommandanten Thomas Happersberger. Er lobte die engagierte Jugendarbeit und den Zusammenhalt, der sich in den beiden schwierigen Jahren so großartig bewährt hat. Grußworte überbrachten auch die Vertreter des DRK Kuhbach-Reichenbach und der Feuerwehr Seelbach.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Christoph Schmieder als Leiter der Feuerwehrabteilung Kuhbach und Torsten Fehrenbach als Stellvertretender Leiter in ihren Ämtern bestätigt. Matthias Jung wurde zum Löschmeister, Philipp Weber und Gerd Wieseke zum Oberlöschmeister, Axel Mülller zum Brandmeister und Christof Bühler zum Hauptbrandmeister befördert.

Ehrungen

60 Jahre: Werner Fabry, Werner Gehringer, Willi Gehringer 50 Jahre: Wilfried Eckerle, Jürgen Engel, Reinhard Gyssler, Rolf Hertenstein 40 Jahre:Christof Bühler 25 Jahre:Markus Kappus 20 Jahre: Matthias Jung Landesehrung für 15 Jahre (bronzenes Ehrenabzeichen): Lars Klumpp. Marcel Wellmann, Matthias Wieseke