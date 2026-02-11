Feuerwehrkonzept: Blansingen hat Einwände und will angehört werden

Der Feuerwehrbedarfsplan Efringen-Kirchen ist ein Blick in die Zukunft. Das Standortkonzept sorgt bei Ortschaftsräten aber teils schon jetzt für Aufregung.
Zielszenario für den neuen Feuerwehrbedarfsplan ist das Jahr 2040. Für den Moment bedeutet dies, dass noch nichts sofort geschieht. Dennoch passiert etwas, denn es gibt Ärger: Nach dem Beschluss des auf dem Standortkonzept basierenden Feuerwehrbedarfsplans durch den Gemeinderat im April 2025 hat sich der Ortschaftsrat Blansingen einen Monat später bei der Kommunalaufsicht beschwert: Die Räte sahen ihr Anhörungsrecht verletzt.