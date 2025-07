Feuerwehrjubiläum Rümmingen: Hilfsmittel der körperlichen Gewalt

1 Bei den Vorführungen am Samstag zeigten die Feuerwehren auch, wie der Ablauf ist, wenn ein Brand gelöscht wird. Foto: Christoph Schennen Feuerwehr-Jubiläum Rümmingen, zweiter Tag: Polizei und Rettungsdienstleister zeigten ihr Leistungsspektrum auf der Blaulichtmesse in der Gewerbestraße.







Link kopiert



Am zweiten Tag des Jubiläums „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ fand in der Gewerbestraße eine Blaulichtmesse statt. Rettungsdienstleister wie die DLRG, die Bergwacht Schwarzwald (Ortsgruppe Istein), die Werkfeuerwehr Evonik (Rheinfelden), die Polizei, das Technische Hilfswerk, die Malteser und die Rettungshundestaffel Oberrhein informierten die Bürger über ihre Aufgaben. Aus Lörrach kam die Drehleiter und der Multicopter, dessen Lagebilder vom Festgelände auf einer Leinwand im Feuerwehrhaus zu sehen waren. Die IG Modellbau steuerte ihre Miniaturautos zu einem Brand, die an ihrer Front Düsen haben, aus denen sie Wasser spritzen können. Auch Mini-Feuerwehrmänner versuchten mit ihrem Wasserrohr das Feuer zu löschen. Auch zahlreiche Vorführungen standen auf den Programm. Die Feuerwehr Rümmingen zeigte eine Übung, die man innerhalb von sieben Minuten machen muss, wenn man das Leistungsabzeichen Bronze bekommen will. Sie zeigten, wie man eine Person aus einem brennenden Haus befreit.