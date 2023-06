Ein Gebäudebrand Mitten im Dornhaner Herzen, das hätte böse ausgehen können. Doch der Vollalarm der Feuerwehr entpuppt sich als nicht ganz so dramatisch.

Schreck am frühen Sonntagnachmittag: Der Feuerwehr Dornhan war ein Gebäudebrand in der Oberen Torstraße gemeldet worden. Das ist Mitten in der Dornhaner Innenstadt. Doch nach Eintreffen der Feuerwehrkräfte klärte sich die Einsatzlage.

Rauchentwicklung

Die Pelletheizung des betreffenden Gebäudes hatte aufgrund einer Fehlfunktion eine übermäßige Rauchentwicklung verursacht.

Feuerwehreinsatz in Dornhan Foto: Feuerwehr

„Aufgrund des Anfeuerns des Pelletofens und der direkte Sonneneinstrahlung auf das Kamin, konnte der noch kalte Rauch nicht richtig abziehen, und so kam die Rauchentwicklung zustande“, so die Feuerwehr.

45 Einsatzkräfte

Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr ausgiebig belüftet worden war, konnte diese den Einsatz beenden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Dornhan war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzleitung hatte der Dornhaner Stadtkommandant Frank Pfau.