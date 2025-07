Das neue Rexinger Feuerwehr haus wurde am vergangenen Wochenende feierlich eingeweiht.

Das neue Feuerwehrgebäude im Gewerbegebiet „Oberer Augstbaum“ ist ein zweigeschossiger Massivbau mit angeschlossener, eingeschossiger Fahrzeughalle aus Stahl.

Abteilungskommandant Thomas Gunkel drückte in seiner Rede seine große Freude über den erfolgreichen Abschluss dieses langjährigen Projekts aus. Die Einweihung markiert das Ende einer Ära der beengten und teils unwürdigen Unterbringung und den Beginn eines neuen Kapitels für die Einsatzabteilung.

Lange Vorgeschichte

Gunkel betonte, dass der Neubau das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen, Geduld und Durchhaltevermögen sei. Bereits seine drei Vorgänger als Abteilungskommandanten hätten sich für die Verbesserung der Unterbringungssituation eingesetzt. Nun, als vierter Kommandant, sei ihm die Ehre zuteilgeworden, diese lange Geschichte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. „Die Zeiten klammer, nasser und im Winter gefrorener Einsatzkleidung gehören nun der Vergangenheit an“, stellte Gunkel amüsiert fest und fügte hinzu: „Das ist wirklich vorgekommen. Einmal stand meine Einsatzkleidung gefroren im Spind.“

Den Hilferuf gehört

Stattdessen verfügt die Feuerwehr Rexingen nun über eine Unterkunft, die funktional, sicher und zukunftsfähig ist. Sie wird den modernen Anforderungen gerecht. Besonderer Dank galt den Mitgliedern des Gemeinderats und den Stadtoberhäuptern, die das Projekt von Anfang an unterstützt, die Bedürfnisse der Feuerwehr gehört und die notwendigen Voraussetzungen geschaffen hätten. Gunkel erwähnte, für seinen Vorgänger Stefan Graf und die Mannschaft 2019 noch ein kaum zu wagender Traum gewesen sei.

Großes Lob an Helfer

Umso größer sei die Freude gewesen, als diese Entscheidung getroffen wurde und der Weg für eine Verbesserung der Situation der Einsatzabteilung frei gemacht wurde. Ein weiterer großer Dank ging an Projektleiterin Stefanie Korherr, die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehr hatte und sich geduldig und lösungsorientiert dafür eingesetzt habe, die Bedürfnisse der Feuerwehr bestmöglich mit dem Budget in Einklang zu bringen.

Besonderes Lob zollte Gunkel auch seinem Kameraden Manuel Bastian für sein außergewöhnliches Engagement, das von der Baubegleitung über den Umzug bis hin zur Organisation des Festwochenendes reichte. Bastian habe unzählige Stunden seiner privaten Zeit geopfert und weit über das normale Maß hinaus Verantwortung übernommen.

Zusammenhalt zählt

Gunkel schloss seine Rede mit dem Aufruf, diesen Tag als Symbol dafür zu genießen, was gemeinsam erreicht werden kann, wenn alle Personen zusammenhalten. Das neue Feuerwehrhaus solle nicht nur ein Gebäude sein, sondern ein Ort der Gemeinschaft, der Verantwortung und des Engagements für Rexingen und die gesamte Stadt Horb.

Rexingen Ortsvorsteher Mario Kamphoff bezeichnete das neue Domizil der Rexinger Wehr als ein wahres Schmuckstück, während das alte Feuerwehrhaus kaum als solches wahrgenommen wurde. Große Freude auch bei Bürgermeister Ralph Zimmermann, der in seiner Rede nicht an Dankesworten sparte. „Was in uns brennt, kann zerstören, oder bewegen“, führte Pastoralreferentin Susanne Tepel aus, die anschließend die Segnung des Gebäudes vornahm.

Zahlen und Fakten

Das Feuerwehrhaus hat eine Nutzfläche von rund 350 Quadratmetern, auf denen eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen errichtet wurde. Es beherbergt einen Werkstattbereich, ein Lager, zwei Putz- und Haustechnikräume, einen Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Teeküche, ein Büro, Umkleideräume sowie getrennte sanitäre Anlagen für Damen und Herren.