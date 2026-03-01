Feuerwehrhaus Lautlingen: Interimshalle für das neue Fahrzeug

Was in Sachen Hallen und Gebäude geplant ist und wie alles ablaufen soll, darüber informierte Erster Bürgermeister Roland Schmidt kürzlich bei der Corpsversammlung der Abteilungsfeuerwehr Lautlingen. Diese kann vermutlich im Oktober ihr neues Löschfahrzeug HLF 20 in Luckenwalde bei Berlin abholen. Da für das Fahrzeug die Garagen im Feuerwehrhaus deutlich zu klein sind, ist der Bau einer Interimshalle direkt am Gebäude erforderlich. Diese sei im vergangenen Jahr baugenehmigungsreif geplant worden, informierte Abteilungskommandant Michael Angele. Ebenso, dass das Ausschreibungsverfahren und die Auftragsvergabe erfolgt sind und ein konkreter Bauzeitenplan erstellt wurde.​

Eigenleistungen lobenswert

Der Projektstart sollte bereits erfolgen. Seitens der Abteilung wird die Jugendumkleide in den Saal verlagert und mit ersten Rückbauarbeiten begonnen. In den kommenden Wochen werde in Eigenleistung der alte Anbauschuppen am Gebäude abgebrochen. Im März und April sollen die Tiefbauarbeiten erfolgen. Von Mai bis Juni werden weitere Gewerke fertiggestellt, „auch hierbei werden wir uns mit Eigenleistungen einbringen, um Kosten zu sparen“, so Michael Angele.

Aus Sicht von Bürgermeister Roland Schmidt sei die Interimshalle gemeinsam auf den Weg gebracht worden: „Die uns zugesagte Eigenleistung der Abteilung, um Kosten zu sparen, ist nicht selbstverständlich.“ Gebaut werden nicht nur diese, sondern auch das neue Feuerwehrhaus. Dafür hat die Stadt vor Jahren in der Lauterbachstraße ein großes Grundstück erworben. Er stehe hinter der Entscheidung des Gemeinderates: „Ich werde den Bau mit meinem Dezernat 3 durchführen und tue dies mit großer Zuversicht, auch im Hinblick auf die Jugend“, sagte der Schultes.

Jahr 2027 wird prägend

Sicher würden gewisse Meinungsverschiedenheiten bei den Planungen nicht ausbleiben, aber es müsse immer ein Ringen um die beste Lösung sein. Dies zeichne Disziplin aus, die man verinnerliche. „Lasst uns hier zuversichtlich starten“, betonte Roland Schmidt. Chancen gebe es für die betroffenen Abteilungen in der Planungsrunde, die nach Möglichkeit so veranstaltet würde, dass alle mitgenommen werden können. „Das Jahr 2027 wird prägend für die betroffenen Abteilungen“, so Schmidt. Dann soll Baubeginn sein.

Ziel sei es, dass dort 2029 der Einzug erfolgen könne. Stadtbrandmeister Thomas Daus sei eine zuverlässige Schnittstelle der Feuerwehr, hinter welcher der Gemeinderat mit seinen Entscheidungen voll stehe, führte Schmidt weiter aus.