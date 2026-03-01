Feuerwehrhaus Lautlingen: Interimshalle für das neue Fahrzeug

Mit dem Bau vom Feuerwehrhaus „Eyachtal“ für drei Abteilungen kann 2027 begonnen werden.
Was in Sachen Hallen und Gebäude geplant ist und wie alles ablaufen soll, darüber informierte Erster Bürgermeister Roland Schmidt kürzlich bei der Corpsversammlung der Abteilungsfeuerwehr Lautlingen. Diese kann vermutlich im Oktober ihr neues Löschfahrzeug HLF 20 in Luckenwalde bei Berlin abholen. Da für das Fahrzeug die Garagen im Feuerwehrhaus deutlich zu klein sind, ist der Bau einer Interimshalle direkt am Gebäude erforderlich. Diese sei im vergangenen Jahr baugenehmigungsreif geplant worden, informierte Abteilungskommandant Michael Angele. Ebenso, dass das Ausschreibungsverfahren und die Auftragsvergabe erfolgt sind und ein konkreter Bauzeitenplan erstellt wurde.