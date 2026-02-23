Feuerwehrhaus in Niedereschach: Weg mit Treppe mit Kinderwagen oder Rollstuhl nicht nutzbar
Über die geplante Treppe ärgert sich ein Leser. Foto: Schwarzwälder Bote

Zur geplanten Erweiterung des Feuerwehrhauses in Niedereschach hat unser Leser Roderich Dopfer aus Niedereschach folgende Meinung.

Das kann ja wohl nicht wahr sein, was man auf Umwegen erfährt: Da wird eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in Niedereschach geplant, was ja seine Berechtigung haben mag, aber damit gleichzeitig ein Fußgängerweg in und aus der Ortsmitte gekappt, nach anfänglicher Planung der völligen Beseitigung nun durch einen Treppenersatz. Einmal mehr werden die Teile der Bevölkerung nicht berücksichtigt, die den Weg mit Kinderwagen, Rollator oder gar Rollstuhl benutzen. „Sollen sie halt einen beschwerlichen Umweg nehmen.“

 

Auch sehe ich nicht selten Pflegepersonal des betreuten Wohnens mit einer beträchtlichen Anzahl an Rollstühlen diesen Weg nehmen, der ja auch in dieser Richtung zur Eschachhalle führt. Sollen diese Personen den gefährlichen und beschwerlichen Weg durch die Villinger Straße wählen?

Ich als älterer Mitbürger der Gemeinde appelliere an die Verantwortlichen dieser Maßnahme: Lassen Sie uns diesen Weg in die und aus der Ortsmitte. Planen Sie nicht an uns vorbei! Ansonsten müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie sich um die alten Mitbürger der Gemeinde sowie um die Eltern mit Kinderwagen „einen Dreck scheren“!

Roderich Dopfer, Niedereschach

