Feuerwehrhaus in Niedereschach: Weg mit Treppe mit Kinderwagen oder Rollstuhl nicht nutzbar

Über die geplante Treppe ärgert sich ein Leser. Foto: Schwarzwälder Bote Zur geplanten Erweiterung des Feuerwehrhauses in Niedereschach hat unser Leser Roderich Dopfer aus Niedereschach folgende Meinung.







Das kann ja wohl nicht wahr sein, was man auf Umwegen erfährt: Da wird eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in Niedereschach geplant, was ja seine Berechtigung haben mag, aber damit gleichzeitig ein Fußgängerweg in und aus der Ortsmitte gekappt, nach anfänglicher Planung der völligen Beseitigung nun durch einen Treppenersatz. Einmal mehr werden die Teile der Bevölkerung nicht berücksichtigt, die den Weg mit Kinderwagen, Rollator oder gar Rollstuhl benutzen. „Sollen sie halt einen beschwerlichen Umweg nehmen.“