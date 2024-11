Feuerwehrhaus in Neuweiler: Außenanlagen billiger als geplant

Feuerwehrhaus in Neuweiler

1 Das neue Feuerwehrgerätehaus stand erneut auf der Agenda des Gemeinderats. Foto: Thomas Fritsch

Trotzdem die veranschlagten Kosten für das neue Gerätehaus der Feuerwehr Neuweilen in die Höhe schnellten, gibt es bei der Vergabe der Außenanlagen jetzt gute Nachrichten. Die Kosten für die Außenanlagen fallen deutlich niedriger aus als geplant.









Vor zwei Jahren zeigte sich der Gemeinderat schockiert, als die Kosten für das neue Feuerwehrgerätehaus um fast eine Million Euro in die Höhe stiegen. Anfangs wurden für den Neubau 2,7 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Diese Summe wurde zwischenzeitlich um eine Million Euro nach oben korrigiert, was in den Reihen des Gemeinderats für Unmut sorgte.