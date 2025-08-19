Feuerwehrhaus in Efringen-Kirchen: Jury entscheidet über besten Entwurf

Wie sieht ein Gebäudekomplex aus, in dem Feuerwehr und Bergwacht unterkommen? Eine Jury wird aus den Entwürfen den Sieger ermitteln.
Beschlossene Sache ist, dass die Freiwillige Feuerwehr in Efringen-Kirchen neu strukturiert werden muss, um zukunftsfähig zu sein. In der Vorlage schreibt die Verwaltung, das Ziel sei „der langfristige Erhalt der Leistungsfähigkeit und die Schaffung eines modernen, sicheren Arbeitsumfeldes für die Einsatzkräfte.“ Deshalb sollen die neun bisherigen Standorte auf vier reduziert werden. Zu diesem Ergebnis kam eine Standortanalyse und ein Bedarfsplan. Geplant ist auch, ein neues Feuerwehrhaus südlich des Kernortes an der Isteiner Straße zu bauen, wofür im Haushalt der Gemeinde 12,6 Millionen Euro eingestellt sind.