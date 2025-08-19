Feuerwehrhaus in Efringen-Kirchen: Jury entscheidet über besten Entwurf

Beschlossene Sache ist, dass die Freiwillige Feuerwehr in Efringen-Kirchen neu strukturiert werden muss, um zukunftsfähig zu sein. In der Vorlage schreibt die Verwaltung, das Ziel sei „der langfristige Erhalt der Leistungsfähigkeit und die Schaffung eines modernen, sicheren Arbeitsumfeldes für die Einsatzkräfte.“ Deshalb sollen die neun bisherigen Standorte auf vier reduziert werden. Zu diesem Ergebnis kam eine Standortanalyse und ein Bedarfsplan. Geplant ist auch, ein neues Feuerwehrhaus südlich des Kernortes an der Isteiner Straße zu bauen, wofür im Haushalt der Gemeinde 12,6 Millionen Euro eingestellt sind.

In dem zu bauenden Gebäudekomplex soll zudem eine Rettungswache der Bergwacht untergebracht werden. Deutsches Rote Kreuz und die BRH Rettungshundestaffel aus Efringen-Kirchen seien zwar angefragt worden, können dies finanziell aber nicht stemmen, erläuterte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in der Gemeinderatssitzung am 18. August. Wer ins neue Gebäude miteinziehen will, hat zwar ein Mitspracherecht, muss die entsprechenden Kosten aber auch selbst tragen. Denn: Die Feuerwehr so auszustatten, dass sie gut arbeiten kann, ist Pflichtaufgabe der Gemeinde, die keine Berufsfeuerwehr vorhält. Eine Bezuschussung der Rettungsorganisationen kann sich Efringen-Kirchen aber nicht leisten. Einzig der Landesverband der Bergwacht Schwarzwald konnte eine Kostenbeteiligung am Bau zusagen – der Verband bekommt dort eine Rettungswache. Außerdem soll auf dem Gelände ein Radverkehrsübungsplatz entstehen, auf dem Grundschüler auf ihre Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet werden. Auch das sei Pflichtaufgabe der Gemeinde, erläuterte Bürgermeisterin Holzmüller, „weil wir Schulträger sind“. Geplant sei, mit den Umlandgemeinden Nutzungsverträge abzuschließen, damit auch Grundschulkinder aus anderen Gemeinden dort Verkehrsunterricht bekommen können.

Anspruchsvolle Herausforderung

Die architektonische Herausforderung ist anspruchsvoll: Wie muss der Gebäudekomplex konzipiert werden, damit die Ansprüche von Feuerwehr und Bergwacht effektiv vereinbart und auch vom Verkehrsübungsplatz im Außenbereich nicht beeinträchtigt werden? In der Gemeinderatssitzung skizzierte Architekt Thomas Thiele, der das Verfahren seit der Auftragsvergabe begleitet, die Ausgangssituation: Den Beschluss, einen Realisierungswettbewerb durchzuführen, hatte das Gremium noch unter Bürgermeister Philipp Schmid getroffen. Thiele betonte, dass es sich um eine Planungsleistung handelt, nicht um den Bau. Es sei sinnvoll, das Vergabeverfahren mit einer Planungsleistung zu verbinden.

Thiele rechnet mit 80 Entwürfen

Mit Feuerwehr und Bergwacht wurden jeweils die Kriterien definiert, die das Gebäude für das Funktionieren der beiden Organisationen erfüllen muss. Diese wurden in sogenannten Raumbüchern festgehalten, vom Planungsbüro Thiele geprüft und in die Auslobungsunterlagen eingearbeitet.

Thiele geht davon aus, dass sich am Wettbewerb etwa 80 Architektenbüros beteiligen werden und ihre Entwürfe einreichen. Er schätzte, dass für die Erstellung eines Entwurfes jedes Büro etwa 25 000 bis 30 000 Euro investieren muss. Diese eingereichten Entwürfe würden dann geprüft, ob sie die Vorgaben erfüllen und die Voraussetzungen beachtet haben. Aus denjenigen, die dies tun, könnten dann 20 per Losverfahren ausgewählt werden. Thiele schlug vor, dass besonders geeignete Büros vor dem Losverfahren ausgewählt werden, um ihre Teilnahme zu sichern und nannte das Büro Lengfeld & Wilisch, das die Machbarkeitsstudie erstellt hat und sich entsprechend mit der Materie bereits befasst hat. Auch sei denkbar, geeignete regionale Planungsbüros vor dem Losverfahren auszuwählen, um ihre Teilnahme zu sichern.

Jede Fraktion ist im Preisgericht vertreten

Entschieden wird dann durch ein sogenanntes „Preisgericht“ – eine Jury, die sich aus Sachpreisrichtern und Fachpreisrichtern zusammensetzt, die die 20 anonymisierten Entwürfe zusammen unter die Lupe nehmen und ergebnisoffen diskutieren werden. Dass die Entwürfe anonym präsentiert werden, also nicht den verantwortlichen Planungsbüros zugeordnet werden können, sei „ein sehr wichtiger Punkt für dieses Verfahren“, betonte Thiele. „Das versachlicht die Diskussion ungemein“, erläuterte der Architekt. Er riet, die Beratungen des Preisgerichtes auf einen Tag zu begrenzen. Er gehe davon aus, dass es sich um eine ganztägige Veranstaltung handeln wird. Gemeinderat Sven Vormann von den Freien Wählern pochte darauf, dass alle Fraktionen des Gemeinderates ein Sachpreisrichter entsenden – und überzeugte das Gremium. Obwohl Bürgermeisterin Holzmüller erläuterte, dass es sich bei dieser Jury nicht um ein Gremium der Gemeindeordnung handele und daher der Proporz nicht gewährleistet sein müsse, einigte sich der Gemeinderat schlussendlich mehrheitlich darauf, dass jede Fraktion einen Sachpreisrichter stellt – und nahm billigend in Kauf, dass dadurch zusätzliche Kosten von 12 000 Euro entstehen. Denn: Die Anzahl der Fachpreisrichter muss die Anzahl der Sachpreisrichter um eine Person übersteigen, und jeder Fachpreisrichter kostet die Gemeinde 4000 Euro.

Die Zeit drängt. Holzmüller wies darauf hin, dass der ambitionierte Zeitplan, der eine Entscheidung durch das Preisgericht noch in diesem Jahr vorsieht – eingehalten werden muss, um Fördermittel zu bekommen. „Sonst verlieren wir ein Jahr“, so die Bürgermeisterin.

Das Preisgericht

Die Fachpreisrichter:

Die Freie Architektin Dea Ecker (Heidelberg), der Architekt Fred Gresens (Hohberg) die Freie Architektin Gabriele Harder (Stuttgart), der Architekt Hartmut Klein (Ballrechten-Dottingen), der Freie Architekt Gerold Müller (Waldshut-Tiengen) und Architekt und Bürgermeister der Stadt Weil am Rhein, Lorenz Wehrle. Stellvertretender Fachpreisrichter Freier Architekt Falk Schneemann (Karlsruhe)

Die Sachpreisrichter:

Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, Philipp Haberstroh, Kommandant Freiwillige Feuerweh Efringen-Kirchen, der Landesgeschäftsführer der Bergwacht Schwarzwald, Lutz Volker Scherer (Nachfolger ab September: Philipp Menny), sowie fünf noch zu benennende Gemeinderäte. Die stellvertretenden Sachpreisrichter sind Marco Wenk (Hauptamtsleiter), Markus Gütlin (stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Für die Bergwacht: Wolfgang Fister und fünf noch zu benennende Gemeinderäte. Sachverständige Gäste ohne Stimmrecht sind Bauamtsleiter Ulrich Weiß und ein Vertreter des Polizeipräsidiums Freiburg (Referat Prävention).