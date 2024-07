1 Das Feuerwehrhaus in Bad Rippoldsau ist in einem desolaten Zustand. Foto: Eveline Kern

Ein neues Feuerwehrhaus oder doch lieber der Umbau der alten Hauptschule zur Kita? Die Pläne für beide Projekte, über die in Bad Rippoldsau-Schapbach bereits seit einiger Zeit beraten wird, könnten sich nun in die Quere kommen.









In Sachen marodem Feuerwehrhaus in Bad Rippoldsau sollen den Worten nun Taten folgen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag vergab der Rat die Planungsleistungen für einen Neubau an das Architekturbüro Michael Hamann (ARC).