Fast doppelt so teuer wie geplant

Feuerwehrhaus in Bad Rippoldsau-Schapbach

1 Kreisbrandmeister Frank Jahraus hält den Neubau für die Feuerwehr für dringend notwendig Foto: Eveline Kern

2,5 Millionen Euro waren ursprünglich veranschlagt, nun ist die Rede von rund 4,8 Millionen Euro. Schuld daran sind die enorm gestiegenen Baukosten. Nun musste umgeplant werden.









Bis zum 15. Februar muss der Antrag auf Fachförderung zum Neubau des Feuerwehrhauses in Bad Rippoldsau-Schapbach gestellt werden. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stimmte der Rat der Machbarkeitsstudie zu, die Teil des Antrags ist.