Feuerwehrhaus in Alpirsbach: Richtfest kann bald gefeiert werden

Alpirsbach bereitet sich auf das neue Feuerwehrhaus vor. Bis es tatsächlich fertig ist, gibt es noch einige Entscheidungen zu treffen.
Stadtbaumeister Rudolf Müller stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Alpirsbach den Bauleitplan für das neue Feuerwehrhaus vor. Wie er darlegte, sei der ursprüngliche Plan fast zwei Meter lang und daher sehr unübersichtlich. Er ist zuversichtlich, dass das Richtfest bald gefeiert werden kann. Die Übergabe solle im Frühjahr 2027 erfolgen. Die Arbeiten liegen aktuell im Zeitplan.