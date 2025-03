1 Das Gültlinger Feuerwehrhaus wird in der Ortsmitte bleiben. Vor einem Anbau sollen aber erst mal die dringendsten Sicherheitsmängel beseitigt werden. Foto: Priestersbach

Das Feuerwehrhaus in Gültlingen muss zeitnah ertüchtigt werden, nachdem von der Unfallkasse Baden-Württemberg sicherheitsrelevante Missstände festgestellt wurden.









Der große Wurf mit einem Anbau von zwei Fahrzeugboxen an das Feuerwehrhaus in der Ortsmitte ist derzeit allerdings noch nicht möglich, stellte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit Blick auf die finanzielle Situation der Schäferlaufstadt klar.