Feuerwehrhaus Gültlingen: Kosten für Um- und Anbau werden auf 2,65 Millionen Euro geschätzt

Der Wildberger Gemeinderat billigte die Vorentwurfsplanung zur Modernisierung des Feuerwehrhauses in Gültlingen und lehnte einen alternativen Antrag ab.
Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres mussten die Räte zunächst über einen Antrag von Edwin Bäuerle (Freie Wähler) befinden, der einen Alternativ-Entwurf mit einem erweiterten Raumprogramm präsentiert hatte, um den zukünftigen Platzbedarf der Feuerwehr dauerhaft zu sichern. „Diese Erweiterung ist die Letzte, danach kann man nichts mehr machen“, lautete seine Sorge.