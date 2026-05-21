Feuerwehrhaus Efringen-Kirchen: Gemeinderat lässt Architekt warten

Zu wenig Information: Der Gemeinderat Efringen-Kirchen hat den Wettbewerbssieger noch nicht mit den weiteren Planungen des Feuerwehrhauses Süd beauftragt.
Schon bei der Entscheidung über den Siegerentwurf zum Bau des Feuerwehrhauses Süd, das neben der Wehr auch die Bergwacht beheimatet, hatte der Gemeinderat Efringen-Kirchen gezweifelt und viele Fragen gestellt. Am Ende seiner März-Sitzung hatte das Gremium das Wettbewerbsergebnis aber einstimmig zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, mit den fünf Preisträgern die Verhandlungsgespräche zu führen.