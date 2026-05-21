Feuerwehrhaus Efringen-Kirchen: Gemeinderat lässt Architekt warten

Zu wenig Information: Der Gemeinderat Efringen-Kirchen hat den Wettbewerbssieger noch nicht mit den weiteren Planungen des Feuerwehrhauses Süd beauftragt.

Schon bei der Entscheidung über den Siegerentwurf zum Bau des Feuerwehrhauses Süd, das neben der Wehr auch die Bergwacht beheimatet, hatte der Gemeinderat Efringen-Kirchen gezweifelt und viele Fragen gestellt. Am Ende seiner März-Sitzung hatte das Gremium das Wettbewerbsergebnis aber einstimmig zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, mit den fünf Preisträgern die Verhandlungsgespräche zu führen.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend ging es nun darum, den Sieger des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs, das Architekturbüro Schaudt aus Konstanz, mit den weiteren Planungsleistungen zu beauftragen. Doch der Gemeinderat hat sich verunsichert gezeigt und bezüglich der Kosten „schwammige Aussagen“ bemängelt. Nach langer Diskussion war sich das Gremium am Ende einig, den Beschluss zu vertagen.

Die Räte wollten auch in ihrer jüngsten Sitzung wissen, welche Kosten auf die Gemeinde zukämen und sorgten sich etwas zu entscheiden, was ihnen „nachher auf die Füße fällt“. So wollte Michael Lang (FDP/Freie Bürger) schon im Vorfeld der Verhandlungsgespräche mit den Preisträgern wissen, ob das Gremium danach den Preis wisse.

Die Frage beantwortete sich in der jüngsten Sitzung nun mit einem klaren Nein, denn auch dieses Mal gab es keine Informationen über die Kosten. Es blieb wohl dabei, was Thomas Thiele, Inhaber des Freiburger Architekturbüros Thiele, bei der Vorstellung des Siegerentwurfs gesagt hatte: „Das Gebäude kostet eben erstmal, was es kostet.“ Bürgermeisterin Carolin Holzmüller formulierte es in der jüngsten Sitzung so: „Ich sehe Ihre Bedenken, kann aktuell darauf aber noch nicht antworten.“

Beunruhigt zeigten sich die Räte über die am Neubau beteiligte Bergwacht Istein. Karl Rühl (CDU/Unabhängige) hakte nach: „Bezahlt die Bergwacht selbst?“ Heinz Kaufmann (FDP) zeigte sich verwundert, „dass das Gebäude für die Bergwacht von der Gemeinde gebaut werden soll“. Florian Hanke (FDP) meinte: „Mir war nicht bewusst, dass wir für die Bergwacht mitplanen.“

Noch ist an der Isteiner Straße ein Acker, wo künftig einmal die neue Heimat von Feuerwehr und Bergwacht gebaut werden soll (Archivbild). Foto: Maja Tolsdorf

Holzmüller erklärte, dass noch zu diskutieren sei, wie das am Ende abgewickelt werde. Festgelegt sei aber schon jetzt, dass die Gemeinde als Bauherrin auftrete. Die Baufördermöglichkeiten für Feuerwehr und Bergwacht erfolgten über spezifische Programme des Landes Baden-Württemberg. Es sei möglich, dass diese Förderung der Gemeinde Efringen-Kirchen zufließe und die Bergwacht Istein nach dem Bau als Mieterin auftrete.

Zudem verwies Holzmüller auf ein ebensolches Projekt der Bergwacht Schwarzwald in Offenburg, der die Ortsgruppe Istein angehört. Für das dortige „Rettungszentrum Rebland“, das die Offenburger Feuerwehr und Bergwacht beheimatet, ist Ende November 2025 der Spatenstich erfolgt.

Darüber hinaus hob die Bürgermeisterin auf Synergieeffekte ab, an einem Ort Feuerwehr, Bergwacht und einen Verkehrsübungsplatz zu vereinen und darauf, alles aus einer Hand abzuwickeln: „Nur ein Ansprechpartner ist eine Kosteneinsparung, die wir nutzen können.“ Als „clever“ bezeichnete sie es, bei Haustechnik und Energieversorgung gemeinsame Sache machen zu können.

Fred Gresens, der Vorsitzende des Fachpreisrichtergremiums erklärte den Entwurf des Preissiegers (Archivbild). Eigentlich hat der Gemeinderat schon 2022 beschlossen, dass der Sieger auch den Auftrag ausführt (Archivbild). Foto: Holger Schlicht

Jörg Weiß (CDU) befand diese Informationen als „schwammig“: „Von Anfang an war kommuniziert worden, dass eine eigenständige Finanzierung der Bergwacht bestehen muss und das Grundstück der Gemeinde gehört.“ Im Vorfeld habe es zudem geheißen, dass die Finanzierung der Bergwacht stehe.

Medam: „Es müssen Fakten geschaffen werden“

Auch Stefan Medam (CDU) meinte, dass die Bürgermeisterin wenig Konkretes dargelegt habe: „Es müssen Fakten geschaffen werden.“ Für Sven Vormann (Freie Wähler) fühlte sich die Information Holzmüllers „schwammig und unsicher an, bei einer der größten Investitionen der Gemeinde“.

Hauptamtsleiter Marco Wenk erklärte, dass der Gemeinderat mit seinem Beschluss im August 2022 längst festgelegt hätte, wovor er in seiner jüngsten Sitzung zauderte, nämlich dass der Auftrag der weiteren Planungsleistungen des Feuerwehrhauses Süd an den ersten Preisträger des Realisierungswettbewerbs gehen soll. „So wird es gemacht, war schon zu diesem Zeitpunkt festgehalten worden“, so Wenk.

Beschluss wurde vertagt

Holzmüller führte aus, dass die Aufteilung mit der Bergwacht ab diesem Montagabend ohnehin nicht beschlossen werde, sondern lediglich der Auftrag an das Büro Schaudt. Auf die Frage von Anja Schaffhauser (Bündnis 90/Die Grünen) „und nach dem heutigen Beschluss können wir alles weitere mit dem Architekten besprechen?“ nickten die Bürgermeisterin und der Hauptamtsleiter. Am Ende hat es für den Beschluss trotzdem nicht gereicht, er wurde vertagt.