Feuerwehrhaus Bisingen: Deshalb sind beim Floriansweg Baumaschinen im Einsatz

1 Mit den Pfählen aus Holz, die derzeit neben dem Feuerwehrhaus lagern, soll der Wall im Boden verankert werden. Foto: Kauffmann Schwere Baumaschinen sind derzeit im Floriansweg im Einsatz. Das ist der Grund.







Link kopiert



Schon seit einige Zeit ist rund ums Feuerwehrhaus Bisingen schweres Baugerät im Einsatz. Grund dafür ist, dass das Gebäude gegen Hochwasser abgesichert wird. Dazu entsteht derzeit ein Wall entlang des Klingenbachs. Das berichtet Holger Maier, Leiter des Bisinger Bauamts auf Anfrage. Demnach verwenden die Bauarbeiter dabei auch Holzpfähle, um den Wall im Boden zu verankern. Die Pfähle werden in den Boden gerammt und dazwischen wird aufgefüllt.