Feuerwehrhaus Bisingen: Deshalb sind beim Floriansweg Baumaschinen im Einsatz
Mit den Pfählen aus Holz, die derzeit neben dem Feuerwehrhaus lagern, soll der Wall im Boden verankert werden. Foto: Kauffmann

Schwere Baumaschinen sind derzeit im Floriansweg im Einsatz. Das ist der Grund.

Schon seit einige Zeit ist rund ums Feuerwehrhaus Bisingen schweres Baugerät im Einsatz. Grund dafür ist, dass das Gebäude gegen Hochwasser abgesichert wird. Dazu entsteht derzeit ein Wall entlang des Klingenbachs. Das berichtet Holger Maier, Leiter des Bisinger Bauamts auf Anfrage. Demnach verwenden die Bauarbeiter dabei auch Holzpfähle, um den Wall im Boden zu verankern. Die Pfähle werden in den Boden gerammt und dazwischen wird aufgefüllt.

 

Türen werden abgeschottet

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz stehen weitere Maßnahmen an. So sollen die Türen im Feuerwehrhaus besonders gesichert werden, sodass sie eindringendes Wasser abschotten können, erklärt Maier. Außerdem soll die Zufahrt zum Feuerwehrhaus ebenfalls angepasst werden, sodass auch von dieser Richtung kein Wasser dorthin läuft. Dies, so der Plan, geschieht mit dem Einbau kleiner Absätze, die das Wasser ablenken sollen.

Das Feuerwehrhaus ist der zentrale Anlaufpunkt bei Krisenfällen und deshalb besonders schützenswert. Beim Hochwasser 2024 drang Wasser auch ins Feuerwehrhaus ein, insbesondere ins tieferliegende Geschoss direkt am Bach.

 