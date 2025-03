Vorfall in Neubulach Junge von fremdem Mann angesprochen?

Angesprochen und an der Kapuze gepackt worden sein soll ein Junge am vergangenen Donnerstagabend in Neubulach. So heißt es zumindest in einer Nachricht, die in sozialen Netzwerken geteilt wurde. Das sagt die Polizei dazu.