Lässt Verwaltung in Bad Wildbad „die Muskeln spielen“?

1 Die Arbeiten am Aichelberger Feuerwehrhaus laufen planmäßig. Foto: Bernd Mutschler Dunkle Wolken über der Vorzeigebaustelle: Beim Punkt Jalousien oder Rollläden für das Aichelberger Feuerwehrhaus scheiden sich die Geister.







Eigentlich könnte diese Baustelle purer Grund zur Freude sein: Die Arbeiten am Aichelberger Feuerwehrhaus laufen planmäßig, das Richtfest wurde gefeiert. Alles in Butter also? Nicht ganz. Bereits seit Wochen gibt es um ein vermeintlich kleines Detail hitzige Diskussionen – auch im Gemeinderat.