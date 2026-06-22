Feuerwehrgerätehaus Streichen: Module stecken in der Straße von Hormus fest

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Streichen wurde feierlich eingeweiht. Die Photovoltaikmodule fehlen noch. Auch sonst gab es Herausforderungen beim Bau.

Schon seit einiger Zeit ist es im Betrieb, doch am Samstag fand direkt am Standort in der Aspenstraße die Einweihung des neuen Streichener Feuerwehrgerätehauses statt. Aufgrund der Größe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) war eine Verlegung unumgänglich. Zudem war das Vorgebäude auch sonst zu eng für die mittlerweile 25 aktiven Mitglieder, die Balingens Kommandant Florian Rebholz als „sehr, sehr schlagkräftige Truppe“ betitelte. Zudem waren Umkleide- und Sanitärräume sowie die Einsatz- und Aufenthaltsräume sanierungsbedürftig und nicht mehr den Ansprüchen genügend.

Auf das neue TSF-W mussten die zahlreichen Besucher allerdings noch verzichten, da sich dieses aufgrund von Achsenproblemen noch in der Werkstatt befindet. Allerdings durfte von den Gästen der Mannschaftstransportwagen (MTW) 9/19 begutachtet werden. „Dieses Gebäude wurde wunderbar in die Natur eingefügt. Es ist toll, was gemeinsam mit viel Energie und Hirnschmalz auf die Beine gestellt wurde, und ich bin begeistert, wie alle Beteiligten kräftig angepackt haben“, meinte Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel.

Nur ein Jahr Bauzeit

Bereits im Jahr 2022 wurde erstmals im Streichener Ortschafts- und Balinger Gemeinderat über die Notwendigkeit eines neuen Feuerwehrgerätehauses beraten. Schnell kristallisierten sich zwei Optionen heraus und letzten Endes fiel die Entscheidung auf die Aspenstraße, die die FFW Streichen aus „einsatztechnischen Gründen“ bevorzugte. Im Januar 2024 erfolgte der Baubeschluss, im Juli 2024 wurden die Erd- und Roharbeiten vergeben, am 24. Juli 2025 gab es den Spatenstich und schon einige Monate später wurde das neue Domizil bezogen.

„Wir brauchen solche funktionsfähigen Gebäude auch an abgelegeneren Orten, denn die FFW Streichen muss einsatzbereit sein. Im Jahr 2024 war beispielsweise Streichen aufgrund der Schneemassen schlecht von außen erreichbar“, sagte Abel. „Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, unter anderem warten wir schon lange auf die Photovoltaik-Module, die immer noch in der Straße von Hormus festsitzen“, verrät Balingens Hochbauamtsleiter Frieder Theurer. „Dementsprechend ist auch noch nicht alles abgerechnet, aber Stand jetzt dürften wir die geplanten Kosten von 1,75 Millionen Euro, die mit 150.000 Euro bezuschusst wurden, einhalten“, prognostizierte der Balinger Rathauschef.

Steinriegel umstritten

Theurer ging zudem auf die Herausforderungen beim Bau ein, bei dem seitens der Stadt Isabell Hetzel-Kurz die Projektleitung innehatte. „Wir alle haben viel gelernt und es gab viele Diskussionen, unter anderem hinsichtlich der Strohdämmung oder über die gesetzten Steinriegel, die Naturschützer in dieser Form als No-Go ansehen. Zudem waren gleich zwei wasserführende Schichten und ein erst in vier Metern Tiefe tragfähiger Boden weitere Herausforderungen, aber wir alle hatten stets ein gutes Miteinander“, resümierte Theurer. „Danke, dass die FFW Streichen für die Gesellschaft da ist“, sagte Streichens Ortsvorsteher Rüdiger Haasis.

Unsere Empfehlung für Sie Bauprojekte in Balingen Leichte Verzögerung beim Kita-Bau in Endingen Der Hochbauamtsleiter Frieder Theurer informiert über zwei Bauprojekte in Endingen und Streichen.

Streichens Abteilungskommandant Michel Hennig bedankte sich bei „allen Fraktionen des Gemeinderats für die super Unterstützung“ und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Zollernalb Armin Ruß lobte das „großartige Engagement“ und betonte, dass neben dem Agieren mit Weitblick und Vernunft, Kameradschaft und Zusammenhalt auch die notwendige Infrastruktur und zeitgemäßes Material essentiell für eine gute Feuerwehrarbeit seien.