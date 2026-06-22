Feuerwehrgerätehaus Streichen: Module stecken in der Straße von Hormus fest

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Streichen wurde feierlich eingeweiht. Die Photovoltaikmodule fehlen noch. Auch sonst gab es Herausforderungen beim Bau.
Schon seit einiger Zeit ist es im Betrieb, doch am Samstag fand direkt am Standort in der Aspenstraße die Einweihung des neuen Streichener Feuerwehrgerätehauses statt. Aufgrund der Größe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) war eine Verlegung unumgänglich. Zudem war das Vorgebäude auch sonst zu eng für die mittlerweile 25 aktiven Mitglieder, die Balingens Kommandant Florian Rebholz als „sehr, sehr schlagkräftige Truppe“ betitelte. Zudem waren Umkleide- und Sanitärräume sowie die Einsatz- und Aufenthaltsräume sanierungsbedürftig und nicht mehr den Ansprüchen genügend.