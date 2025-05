Besondere Gaumenfreuden versprachen die beiden Spanferkel frisch vom überdimensionalen Grill, die am Sonntagmittag restlos verzehrt wurden. Für deren gelungene Zubereitung heimste der stellvertretende Abteilungskommandant Heiko Banholzer viel Lob ein.

Hinter dem Bürgerzentrum mit Blick ins Grüne ließ es sich vortrefflich verweilen, wovon sich auch der Sulzer Gesamtkommandant Florian Karl überzeugte. Zelt und Bühnenüberdachung waren mit Feuerwehrutensilien dekoriert. Umrahmt wurde der Festplatz von modernen und historischen Löschgeräten.

Der ausgestellte Schlauchwagen stammt aus dem Jahr 1912, während das einsatzbereit geparkte Mittlere Löschfahrzeug der Abteilung mehr als hundert Jahre später im März 2015 offiziell übergeben wurde.

Ein weiterer Blickfang war die historische, voll funktionsfähige Feuerwehrspritze des Herstellers „F. W. Müller Cannstatt“ von 1883. Begeistert reagierten die Kinder auf das feuchtfröhliche Vergnügen, als sie endlich deren Wasserstrahl unter Obhut auf die Klappfenster eines Spielhäuschens richten durften.

Premiere des Feuerwehrchors

Exklusiv für das Fest hatte „Stüble-Wirt“ Reiner Breil ein „Feuerwehr-Helles“ gebraut. Der Frühschoppen wurde vom Musikverein Sigmarswangen unter der Leitung von Vize-Dirigent Thilo Leicht umrahmt.

Mit viel Beifall und Zugaberufen quittierte das Publikum die Premiere des rund zwanzigköpfigen Sigmarswangener Feuerwehrchors. Sie war von Eingeweihten schon mit Spannung erwartet worden und wurde von einer Handvoll Kameraden aus Holzhausen unterstützt.

Löschen, feiern, singen

Chorleiterin Angelika Stierle vom Hobby-Männerchor und Feuerwehrmitglied Dietmar Breil am Akkordeon präsentierten zwei humorvolle Feuerwehrlieder, die sie seit März mit den Wehrmännern einstudiert hatten. Ehrensache, dass Abteilungskommandant Lothar Steinwand mit einem kräftigen „Zum Einsatz fertig, vier Saugschläuche, Wasser marsch“ das Kommando zum Auftritt erteilte.

Den Text „Kameraden, wir halten zusammen jederzeit, Mann für Mann“ hatte Stierle der fürs Löschen und Feiern bekannten Wehr auf den Leib geschrieben. Nach der Zugabe hatten sie sich das mit Hopfen und Malz veredelte „Löschwasser“ zur Befeuchtung der trockenen Kehlen redlich verdient. Im Anschluss sorgte „Quetschmusikoff“ für hundertprozentig handgemachte Unterhaltung.

Ein gutes Miteinander

Steinwand wertete die Veranstaltung als vollen Erfolg. Er zeigte sich sehr zufrieden mit der Besucherresonanz und dem sonnigen Sonntagswetter. Das Angebot an Speisen und Getränken fand großen Zuspruch.

Mit der Kaffeebar im Mehrzweckraum und dem Verkauf hausgemachter Kuchen und Torten besserte der Gesangverein Frohsinn Sigmarswangen seine Kasse auf. Vom guten Miteinander der Blaulichtfamilie und Vereine zeugte auch der Imbisswagen des VfB Sigmarswangen.

Schon am Samstagabend wurde bei der Strahlrohrparty unter der Devise „Pop goes Rock“ bis in die Nacht hinein gefeiert. Der Regenguss und die abendliche Abkühlung taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Besonders beliebt waren die Stehplätze rund um den Bierbrunnen, aber auch im Untergeschoss des Bürgerzentrums konnte man zu vorgerückter Stunde verweilen.