Feuerwehrfest in Hornberg: Trotz Dauerregen gute Laune gewahrt

1 Die Kapelle des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach unter Leitung von Ralf Vosseler spielte gegen den Regen an. Foto: Kern

Wettertechnisch wurde die Feuerwehr Hornberg bei ihrem Sommerfest nicht eben vom Glück begünstigt. Dennoch wurde die Festivität spätestens ab der Mittagszeit wieder rege frequentiert. Musik und Unterhaltung sorgten für frohe Gesichter.









Das Sommerfest der Feuerwehr lockte trotz nahezu durchgängigen Dauerregens am Sonntag zahlreiche Besucher an. Schon zur frühen Mittagszeit musste Nachschub besorgt werden für die erstmals angebotenen Feuerwehr-Burger. Der neue Renner zum Mittagstisch wurde in drei Variationen: klassisch sowie scharf mit Jalapenos und vegetarisch. Gut zugesprochen wurde auch den Grill-Klassikern Steak und Co. mit Salat und Pommes. Vor dem Regen gut geschützt waren die Gäste im Feuerwehrgerätehaus und im zusätzlich aufgestellten, großen Zelt.