Feuerwehrfest Enzklösterle: Bürgermeisterin als „Unfallopfer“ dabei

Mit großem Erfolg fand am vergangenen Wochenende das Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Enzklösterle im Heidelbeerdorf statt. Zahlreiche Besucher strömten in die Festhalle und die umliegenden Bereiche, um ein ereignisreiches Programm voller spannender Vorführungen, musikalischer Unterhaltung und geselligem Beisammensein zu genießen.

„Die Veranstaltung begann am Samstag mit einem herzlichen Empfang der Gäste durch die Mitglieder der Feuerwehr Enzklösterle. Die Atmosphäre war von Beginn an fröhlich und einladend, was sich in den strahlenden Gesichtern der Besucher widerspiegelte“, berichtet Bürgermeisterin Sabine Zenker.

Lesen Sie auch

Nachwuchskräfte zeigen ihr ganzes Können

Der Festsamstag begann mit einer Schauübung der Jugendfeuerwehr Enzklösterle. Die Nachwuchskräfte zeigten ihr Können und beeindruckten die Anwesenden mit einer tollen Vorführung. Das Engagement der Jugendfeuerwehr war nicht nur ein Zeichen für die hervorragende Nachwuchsarbeit, sondern auch ein Grund zur Freude über die Zukunft der Feuerwehr. „Diese Veranstaltung zeigt, dass die junge Generation bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen“, freute sich Zenker und bedankte sich für diese tolle Leistung und das hohe persönliche Engagement aller Beteiligter. Der musikalische Höhepunkt am Samstagabend war die Band „Mc Music“, die mit Ihren Hits bei den Festbesuchern für gute Stimmung und für eine gut besuchte Tanzfläche sorgten.

Auch die Jugendfeuerwehr zeigte ihr Können. Foto: Sabine Zenker

Am Sonntagmorgen startete das Fest mit einem Weißwurstfrühstück und einem unterhaltsamen Konzert des Musikvereins Enzklösterle. Das Mittagessen, unter anderem gab es Feuerwehr-Geschnetzeltes mit Spätzle, erfreute sich großer Beliebtheit und fand großen Anklang bei den Gästen.

Wehr zeigt Professionalität und Effizienz

Ein weiterer Höhepunkt des Festes am Sonntag war die Rettungsübung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Wildbad, bei der die Verunglückte von den Einsatzkräften aus einem Fahrzeug befreit wurde – eine beeindruckende Demonstration der Professionalität und Effizienz der Freiwilligen Feuerwehr. Besonderes Augenmerk erhielt die Übung, da es sich bei der „Verunglückten“ um die Bürgermeisterin von Enzklösterle, Sabine Zenker, handelte. Ihr persönlicher Einsatz als Schauopfer verdeutlichte die Bedeutung der Feuerwehrarbeit und die Notwendigkeit von regelmäßigen Übungen.

Beeindruckende Löschgeräte waren zu sehen. Foto: Sabine Zenker

Ebenfalls beeindruckend war die Vorführung des LUF 60, einem Löschunterstützungsfahrzeug mit einer Reichweite von 60 Metern, das von der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg präsentiert wurde. Die spektakuläre Demonstration der Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeugs sorgte bei Groß und Klein für staunende Blicke.

Das Festwochenende bot eine Vielzahl von Aktivitäten und kulinarischen Köstlichkeiten, Hüpfburg und Feuerwehrfahrzeugausstellung, die für jeden Geschmack etwas bereithielten.

Die Besucher konnten sich den ganzen Tag über an einem reichhaltigen Kuchenbuffet erfreuen, das von den fleißigen Helfern der Feuerwehr liebevoll vorbereitet wurde. Ob herzhaft oder süß, für jeden Gaumen war etwas dabei. Der gesamte Erlös kommt der Freiwilligen Feuerwehr Enzklösterle sowie der Jugendarbeit zugute – ein weiterer Grund, warum die Veranstaltung für die gesamte Gemeinschaft von großer Bedeutung ist.

Fest wird zu einen unvergesslichen Erlebnis

Die Feuerwehr Enzklösterle bedankte sich bei allen Helfern, Feuerwehrangehörigen und bei den zahlreichen Besuchern, die das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. „Wir freuen uns über das große Interesse und die Unterstützung aus der Bevölkerung. Es zeigt uns, dass die Feuerwehr und die Gemeinschaft eng miteinander verbunden sind“, so Reiner Schaudel, Feuerwehrkommandant Enzklösterle.

Das Feuerwehrfest zeige deutlich, dass es nicht nur um die Präsentation von technischem Können geht, sondern auch um den Austausch und die Gemeinschaft. Die Freiwillige Feuerwehr freue sich über Nachwuchs und Interessenten, die sich gerne jederzeit melden könnten.