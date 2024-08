Feuerwehrfest Bollenbach: Das waren die Sieger der Spritzerwettbewerbs

1 Abteilungskommandant Fabian Kinnast (von links), Michael Schwendemann, Lisa-Marie Heizmann, Larissa Rothmann und Ortsvorsteher Andreas Isenmann Foto: Knupfer

Zwei Tage lang feierte die Feuerwehrabteilung Bollenbach beim Dorfgemeinschaftshaus ihr Feuerwehrfest. Zu den Höhepunkten zählten der Bayrische Abend und der Spritzerwettbewerb.









„Wir freuen uns, dass viele Gäste uns die Treue halten“, bedankte sich Bollenbachs Abteilungskommandant Fabian Kinnast bei der Bevölkerung zum Abschluss des Feuerwehrfestes. Zuvor lobte Bollenbachs Ortsvorsteher Andreas Isenmann im Rahmen der Siegerehrung des Spritzerwettbewerbs die Arbeit der Feuerwehrkameraden: „Nicht nur, was ihr während der zwei Tage, sondern das ganze Jahr über für uns leistet, verdient Lob und Dank.“ Er sprach dabei auch die beiden Brandeinsätze an, die die Feuerwehr in diesem Jahr in Bollenbach bereits zu bewältigen hatte.