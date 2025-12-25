Feuerwehren in Hechingen: Silvester ist das viel heiklere Datum

Brandgefährlicher 24. Dezember? Abgehakt! Warum, das erklärt Gesamtkommandant Frank Brecht. Die Hechinger Feuerwehr ist vorbereitet.
Der Winter gilt als harter Prüfstein für die Löschbrigaden. Die Leute heizen immer mehr oder auch weiterhin mit Holzöfen, und damit geht stets ein gewisses Risiko einher. Der Dezember wiederum ist ein ganz besonderer Monat: Legendär sind in Flammen stehende Christbäume, die ein komplettes Haus zerstören. Ist also Heiligabend der Tag, den die Wehren mit extra Argwohn betrachten? Mitnichten.