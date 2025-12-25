Feuerwehren in Hechingen: Silvester ist das viel heiklere Datum

Der Winter gilt als harter Prüfstein für die Löschbrigaden. Die Leute heizen immer mehr oder auch weiterhin mit Holzöfen, und damit geht stets ein gewisses Risiko einher. Der Dezember wiederum ist ein ganz besonderer Monat: Legendär sind in Flammen stehende Christbäume, die ein komplettes Haus zerstören. Ist also Heiligabend der Tag, den die Wehren mit extra Argwohn betrachten? Mitnichten.

Frank Brecht, seit Jahrzehnten bei der Abteilung Sickingen und inzwischen Gesamtkommandant, muss lange nachdenken. In seinen vielen Jahren erinnert er sich an keinen einzigen Einsatz an Heiligabend. Ein einziges Mal mussten er und seine Leute am 24. Dezember raus. In Trillfingen brannte ein Dachstuhl. Aber das hatte mit Weihnachten nichts zu tun gehabt. Ansonsten gab es den ein oder anderen ausgelösten Brandmelder – immer falscher Alarm.

Kaum noch jemand verwendet Wachskerzen am Tannenbaum

Was ist das Geheimnis, dass der Heilige Abend seit vielen Jahren kein Datum mehr ist, was die Feuerwehren fürchten müssen? Frank Brecht hat die Antwort: Kein Mensch verwende mehr Wachskerzen mit offener Flamme, um das Christkind willkommen zu heißen. Der Siegeszug der elektrischen Baumbeleuchtung, mittlerweile auf LED-Leuchten umgestellt, sei umfassend gewesen und halte unvermindert an. Da entflamme kein falsch angebrachtes Kerzlein die schon verdächtig trocken gewordene Nordmanntanne.

Nichtstun ist bei der Feuerwehr trotzdem nicht angesagt. Vor wenigen Tagen hat in Metzingen ein Adventskranz einen Großbrand mit hohem Sachschaden ausgelöst.

Wenn an Heiligabend die Glöckchen erklingen, ist es für die Hechinger Abteilungen eigentlich ein Abend und eine Nacht wie jede andere: Man ist gewappnet. Frank Brecht und sein Führungsteam wissen mithilfe der Meldeempfänger Bescheid, wer in Einsatz könnte und wer verhindert ist. Könnte es allerdings passieren, dass es vor lauter gutem Essen bei manchem auch ein Gläschen zu viel wird und der Einsatz ausfallen muss? Da macht sich Frank Brecht keine Gedanken. Er kennt seine Leute, und die wissen, was Verantwortung ist.

Die jungen Löschmänner widerstehen dem Alkohol

Außerdem, so betont der Gesamtkommandant, seien viele junge Löschmänner bei den Mannschaften. Und die würden sowieso kaum Alkohol trinken. Bei insgesamt mehr als 210 Aktiven sei garantiert, dass die Feuerwehr zum Löschen komme – sollte vielleicht doch noch jemand mit echten Kerzen zugange sein.

Anders werde es nach Heiligabend, weiß Frank Brecht. Die beiden Weihnachtsfeiertage hätten durchaus das Zeug dazu, heftigere Tage zu werden.

Schon kurz danach allerdings naht das deutschlandweit heikelste Datum für die Feuerwehren: Silvester. Böswilliger Unsinn mit Feuerwerkskörpern findet sich zuhauf in den Einsatz- und ebenso den Polizeiberichten. Es kann auch – wie vor zwölf Monaten geschehen – durchaus zu einem Brand kommen, der es richtig in sich hat. Gerade einmal fünf Minuten war das Jahr 2025 alt, als es Großalarm in der Hechinger Unterstadt gab: Eine Silvesterrakete war ausgerechnet durch ein schräg gestelltes Kellerfenster in ein Gebäude gelangt, und durch weitere unglückliche Umstände war es zu einem Brand gekommen.

Doch auch um diese Nachtzeit war die Hechinger Mannschaft zur Stelle, als gäbe es keinen Jahreswechsel zu feiern. „Das hat tadellos funktioniert“, betont Frank Brecht.