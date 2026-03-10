Feuerwehren in Calw: Im Schnitt rücken die Helfer einmal pro Tag aus

Erfreulich für die Gesamtwehr: Die Zahl der Aktiven steigt an. Bei der Hauptversammlung gab es 17 Neuverpflichtungen. OB Florian Kling verspricht, bei der Feuerwehr nicht zu sparen.
Die Calwer Gesamtwehr blickt auf ein ebenso einsatzreiches wie erinnerungswürdiges Jahr 2025 zurück. Mit den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Gesamtwehr Calw, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stammheim und 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Calw wurde nicht nur viel gefeiert, es wurden auch zahlreiche Veranstaltungen wie Blaulichttage organisiert, die viele Besucher angelockt haben.