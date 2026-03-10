Feuerwehren in Calw: Im Schnitt rücken die Helfer einmal pro Tag aus

Erfreulich für die Gesamtwehr: Die Zahl der Aktiven steigt an. Bei der Hauptversammlung gab es 17 Neuverpflichtungen. OB Florian Kling verspricht, bei der Feuerwehr nicht zu sparen.

Die Calwer Gesamtwehr blickt auf ein ebenso einsatzreiches wie erinnerungswürdiges Jahr 2025 zurück. Mit den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Gesamtwehr Calw, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stammheim und 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Calw wurde nicht nur viel gefeiert, es wurden auch zahlreiche Veranstaltungen wie Blaulichttage organisiert, die viele Besucher angelockt haben.

Ein großes Ärgernis Die heute fast 240 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Calw hatten aber auch eine Vielzahl von Einsätzen zu bewältigen. 362 mal mussten die Wehrleute ausrücken, die Zahl der Alarmierungen lag mit 587 noch einmal deutlich darüber. Ärgerlich für die Calwer Gesamtwehr: Nicht selten hatten Brandmeldeanlagen die Hilfskräfte auf den Plan gerufen, obwohl keine Einsatz erforderlich war.

Ein erfreulicher Trend

Erfreulich ist laut Stadtbrandmeister Markus Frank: Die Zahl der Wehrleute hat zuletzt kontinuierlich zugenommen. Zählten die fünf Abteilungen 2023 noch insgesamt 205 Mitglieder, so ist die Zahl seither um rund zehn Prozent gestiegen – „und erstmals waren die Abteilungen Calw und Stammheim mit jeweils 64 Mitgliedern gleich auf“, so Frank. Inklusive Jugendfeuerwehr (53 Mitglieder), Alterswehr (28) und Spielmannszug (18) brachte es die Calwer Gesamtwehr auf 334 Mitglieder. Und der positive Trend hält an: 17 Neuverpflichtungen gab es bei der Versammlung der Gesamtwehr in der Altburger Schwarzwaldhalle.

Eine starke Truppe

Für Oberbürgermeister Florian Kling steht außer Frage, dass man sich auf die Einsatzkräfte verlassen kann. „Die Freiwillige Feuerwehr Calw ist eine starke Truppe“, so Kling, der gerade die Nachwuchsgewinnung für essenziell hält. Schließlich gebe es in Zukunft viele Herausforderungen, bei denen gerade auch die Feuerwehr gefordert sei, denn: „Die Welt steht in Flammen“, so Kling mit Blick auf die geopolitische Lage und die sich verändernde Situation im Zuge des Klimawandels mit Dürre und Waldbränden, Starkregenereignissen und Hochwasser.

Eine deutliches Versprechen

Auch wenn die Mittel knapp seien und die Kommune jeden Euro zweimal umdrehen müsse, werde die Stadt nie auf Kosten der Feuerwehr und damit auf Kosten der Sicherheit sparen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat werde man schon in Kürze den neuen Feuerwehrbedarfsplan erstellen, Zukunftsthemen bearbeiten und dabei auch die Voraussetzungen schaffen, „dass der Fuhrpark aktuell gehalten wird“.

Die markantesten Einsätze, zu denen die Wehren 2025 gerufen wurden, waren laut Stadtbrandmeister Frank der Edeka-Brand in den Kimmichwiesen, ein Brand auf dem Recyclinghof Zettelberg, der Großbrand in Stammheim sowie die Höhenrettung eines verunglückten Gleitschirmfliegers. Und jüngst der Einsatz auf der Kulturbahnstrecke, nachdem ein Zug auf einen tonnenschweren Felsen geprallt war.

Bei den Wahlen der beiden Stellvertreter Markus Franks gab es keine Veränderungen: Michael Gollor wurde als erster Stellvertreter bestätigt, Steffen Kuhn als zweiter.

60 Prozent der Einsätze seien zwischen 6 und 18 Uhr, das Gros der Mitglieder rekrutiere die Calwer Wehr aus der Jugendabteilung, so Frank: „Es gibt nur wenige Quereinsteiger.“ Laut Tim Kuhn, dem stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr, zählt die Jugendfeuerwehr aktuell 52 Mitglieder, darunter 17 Mädchen. Diese würden von 22 Jugendleitern und Betreuern begleitet und ausgebildet.

So viele Feuerwehren gibt es in Deutschland

Anzahl

Laut aktuellsten statistischen Daten des Deutschen Feuerwehrverbands gab es zum Stand 31. Dezember 2023 in Deutschland 23 760 Freiwillige Feuerwehren, 114 Berufsfeuerwehren, 24 254 Jugendfeuerwehren und 728 Werkfeuerwehren.

Mitglieder

Zum selben Stichtag waren in Deutschland 1 028 021 Personen in den Freiwilligen Feuerwehren aktiv. In den Berufsfeuerwehren waren 39 501 Personen tätig. Die Jugendfeuerwehren hatten 356 896 Mitglieder. 34 142 Menschen engagierten sich in den Werkfeuerwehren. Insgesamt hatten die Feuerwehren zu diesem Zeitpunkt 1 458 560 Mitglieder.