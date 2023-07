Von Löschangriffen bis hin zu rasanten Geschicklichkeitsfahrten: Mehrere Feuerwehr-Löschgruppen aus dem Zollernalbkreis und benachbarten Landkreisen haben in Straßberg Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold erworben.

Ein großer Tag für die Feuerwehr Straßberg: Sie durfte Gastgeberin der Leistungsübungen für den Erwerb der Feuerwehr-Leistungsabzeichens sein, das der stellvertretende Kreisbrandmeister Joachim Rebholz übergab.

Los ging es am Freitagabend mit den Aufgaben zum bronzenen Leistungsabzeichen. Beim Feuerwehrhaus war die Übungsbahn für Löschangriffe aufgebaut. Am Samstag wetteiferten die Gruppen um die silberne und goldene Stufe des Leistungsabzeichens und erfüllten unter den strengen Augen der Schiedsrichter ihre Aufgaben – neben dem Löschangriff eine Übung in technischer Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall. Wer die goldene Stufe erklimmen wollte, musste zudem eine theoretische Prüfung bestehen.

Wehren von nah und fern nahmen teil

Rasant zu ging es beim Geschicklichkeitsfahren, zu dem sich 29 Maschinisten gemeldet hatten. Das Überfahren von Schlauchbrücken, rückwärtiges Slalomfahren und das Durchfahren einer 20 Meter langen Engstelle mit dem Feuerwehrfahrzeug waren gefordert. Schiedsrichterobmann Heiko Strohmaier und sein Schiedsrichterteam nahmen die Leistungsabzeichen und Geschicklichkeitsfahrten ab.

Das Leistungsabzeichen Bronze erhielten die Gruppen Bitz gemischt 1, Albstadt 1, Meßstetten 1, Sonnenbühl 1, Bitz gemischt 2, Mössingen gemischt 1, Balingen-Weilstetten 1, Albstadt 2, Meßstetten 2, Sonnenbühl 2, Bitz gemischt 3 und Balingen-Weilstetten 2. Das Leistungsabzeichen Silber erhielten Dußlingen 1, Nusplingen und Dußlingen 2; und das Leistungsabzeichen Gold: Bitz 1, Heiligenzimmern 1, Albstadt, Bitz 2 und Heiligenzimmern 2.

Ein großer Dank und das Hohenzollernlied zum Schluss

Joachim Rebholz dankte dem Schiedsrichterteam für sein Engagement, allen beteiligten Feuerwehrleuten, dem Amt für Bevölkerungsschutz des Landratsamtes Zollernalbkreis – und besonders den Straßberger Feuerwehrkameraden für die Organisation der zweitägigen Veranstaltung.

Bürgermeister Markus Zeiser dankte ebenfalls den vielen ehrenamtlichen Helfern. Zum Abschluss wünschte sich Strohmaier das Hohenzollernlied, das der Musikverein Straßberg spielte. Das Feuerwehrhaus, 2022 eingeweiht, bot den passenden Rahmen für das große Treffen der Feuerwehren aus dem Zollernalbkreis – und darüber hinaus.

Info

Feuerwehr-Leistungsübung

Laut der Webseite des Feuerwehrverbandes Baden-Württemberg werden die Einsätze in den Leistungsübungen dabei möglichst praxisnah dargestellt. So sollen sie den Teilnehmenden dabei helfen, sich auf „heutige Anforderungen im Einsatz vorzubereiten“.