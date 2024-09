1 Beim neuen Haus Burghardt in Höfen fand eine gemeinsame Alarmübung der Feuerwehren Höfen und Bad Wildbad statt. Foto: Bernd Helbig

Bei einer gemeinsamen Übung zeigen die Feuerwehren Höfen und Bad Wildbad ihr Können. Während die Höfener Atemschutzträger die „Bewohner“ aus den Zimmern retten, starten die Wildbader Trupps anschließend den Löschangriff.









Link kopiert



Das neue Pflegeheim Haus Burghardt an der Liebenzellerstraße in Höfen ist am Freitagabend Schauplatz einer Alarmübung der Freiwilligen Feuerwehren aus Höfen und Bad Wildbad.