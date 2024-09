Feuerwehreinsatz wegen Unwetter: Blitzeinschlag richtet in Klosterreichenbach große Schäden an

Blitzeinschlag richtet in Klosterreichenbach große Schäden an

1 Durch den Blitzeinschlag entstanden in einem Wohnhaus große Schäden an der Elektrik. Foto: Feuerwehr

Ein gewaltiger Blitzeinschlag hat an zwei Wohnhäusern in Klosterreichenbach schwere Schäden angerichtet. Die Feuerwehr musste ausrücken, weil ein Verteilerkasten in Brand geraten war. Bei weiteren Häusern fielen Telefon und Internet aus.









„So einen Schlag habe ich noch nie gesehen“, beschreibt Feuerwehrkommandant Martin Frey den gewaltigen Blitz, der am Donnerstagabend schwere Schäden in Klosterreichenbach angerichtet hat. Frey wohnt selbst in der betroffenen Straße. Er hat daher den Blitzeinschlag hautnah miterlebt.