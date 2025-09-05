Feuerwehreinsatz: Waldstück bei Zell verunreinigt

1 Vorsichtsmaßnahme: Die Feuerwehr hat im Wald bei Zell eine Ölsperre errichtet. Foto: Feuerwehr Zell Die Feuerwehr hat wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Wald bei Zell eine Ölsperre errichtet. Das Erdreich war großflächig verunreinigt.







Einen Feuerwehreinsatz wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Wald hat es am Mittwoch um 16 Uhr für die Freiwillig Feuerwehr Zell, Abteilung Stadt, gegeben. Die Feuerwehr war laut ihrer Mitteilung darüber informiert worden, dass in einem Waldstück in Zell großflächig Erdreich verunreinigt sei. Bei der Erkundung der gemeldeten Örtlichkeit, konnten große Mengen Betriebsstoffe, die mutmaßlich ausgelaufen sind, festgestellt werden, heißt es weiter.