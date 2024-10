Feuerwehreinsatz: Teenager sitzen bei Brand in leerstehendem Schwimmbad fest

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben eine Gruppe Jugendliche aus einem alten Schwimmbad in Essen-Kray gerettet. Foto: Feuerwehr Essen/dpa

In einem leerstehenden Gebäude in Essen bricht ein Feuer aus. Zuvor war eine Gruppe Jugendlicher in das verlassene Schwimmbad eingestiegen. Die Feuerwehr begibt sich auf die Suche.









Essen - Vier Jugendliche sind bei einem Brand in einem alten Schwimmbad in Essen festgesessen. Die Teenager waren nach Angaben der Feuerwehr zuvor in das leerstehende Gebäude eingestiegen und fanden nicht mehr selbst heraus, nachdem dort ein kleines Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte fanden die Jugendlichen in dem verwinkelten Gebäude und brachten sie schließlich ins Freie.